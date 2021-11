India Inc éponge plus de Rs 1 lakh cr via des introductions en bourse en ’21

Auparavant, plus de Rs 67 000 crore avaient été collectés via des introductions en bourse en 2017 et Rs 26 000 crore en 2020, ce qui est nettement inférieur à l’année en cours.

Par Ruchit Purohit

Les entreprises indiennes ont levé plus de Rs 1 lakh crore via des offres publiques initiales (IPO) au cours de l’année civile en cours, ce qui est le plus élevé jamais enregistré en une décennie. Jusqu’à présent cette année, 47 entreprises au total ont levé une somme de 1 06 809 crores de roupies, selon les données de Capitaline.

Au milieu d’une multitude d’entreprises se précipitant vers la rue Dalal, les entreprises technologiques de la nouvelle ère ont figuré parmi les meilleurs paris sur les marchés primaires au cours de l’année. Paytm (One97 Communications), Nykaa (FSN E-commerce Ventures) et Policybazaar (PB Fintech) ont ajouté plus de Rs 29 000 crore au cours du mois en cours lui-même.

Des liquidités abondantes dans un contexte de taux d’intérêt bas, des marchés secondaires dynamiques, une reprise de la croissance économique, des bénéfices solides et une participation accrue des détaillants sont parmi les principaux facteurs qui ont poussé les marchés primaires jusqu’à présent en 2021.

« L’essentiel est que les marchés secondaires ont été bons avec d’excellents rendements au cours de la dernière année. Deuxièmement, l’argent excédentaire est abondant, ce qui nous empêche de constater une baisse en dessous de niveaux spécifiques et les gens ont toujours de l’argent », a déclaré à FE Suresh Shukla, coprésident de Kotak Securities.

Près de cinq sociétés ont enregistré des gains de plus de 100 % le jour de leur cotation au cours de la période, attirant davantage d’investisseurs individuels sur les marchés primaires. Récemment, les actions de Sigachi Industries ont bondi de plus de 270% le jour de sa cotation par rapport à son prix d’émission. Fait intéressant, sur le total des fonds collectés jusqu’à présent en 2021, plus de 19 500 crores de roupies ont été attribués aux investisseurs de détail, selon les données compilées par FE.

Auparavant, plus de Rs 67 000 crore avaient été collectés via des introductions en bourse en 2017 et Rs 26 000 crore en 2020, ce qui est nettement inférieur à l’année en cours. Alors que 2021 touche à sa fin, une douzaine d’entreprises ou plus attendent l’approbation de Sebi pour lancer leur vente initiale d’actions.

« En raison de l’absence d’autres classes d’actifs, avec des banques offrant des taux d’intérêt sur les FD de 4% à 4,5% et une inflation supérieure à 5-6 niveaux, les flux institutionnels et de détail sont dirigés vers les marchés actions », a déclaré Shukla.

Le pipeline continue de rester solide avec des sociétés comme Mobikwik, Ixigo, Emcure Pharmaceuticals et la mère de tous – Life Insurance Corporation (LIC) – pour entrer en bourse dans les mois à venir. Le LIC arrivera sur les marchés au quatrième trimestre, a déclaré mercredi Tuhin Kanta Pandey, secrétaire du DIPAM.

« En Inde, les investisseurs continuent d’avoir des perspectives favorables à court terme, soutenus par des liquidités, de solides performances des entreprises et une concentration continue sur les réformes réglementaires. Comme les marchés mondiaux, les investisseurs sont prêts à investir dans des entreprises dotées de modèles commerciaux attrayants, d’une bonne gouvernance d’entreprise, d’une équipe de direction de qualité et d’évaluations équitables », a déclaré EY dans un rapport plus tôt.

