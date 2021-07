India Inc. est-elle prête à retourner au bureau après la vaccination ?

La sécurité des personnes et des lieux est le facteur prédominant limitant le retour au travail physique. (Photo d’archive : IE)

Par Pradeep Lala,

Les organisations adoptant une approche proactive pour vacciner leurs employés et le personnel de gestion des installations assurant la sécurité et l’hygiène du lieu de travail, la question se pose de savoir si l’Inde est confiante dans un retour en toute sécurité sur le lieu de travail physique ?

De nombreuses entreprises ont clairement indiqué qu’il n’y avait pas de substitut à leurs bureaux. Alors que les craintes de la troisième vague et d’autres incertitudes continuent de prévaloir, le jour n, les employés se verront sûrement reprendre leurs routines d’avant la pandémie. Les espaces de bureaux pourraient être repensés pour offrir une surface d’env. Augmentation de 30% des besoins en espace individuel à 100% d’occupation. De nombreuses PME pourraient également chercher à faire fonctionner l’espace comme un espace de travail flexible/partagé, car cela s’avère très économique avec des frais généraux réduits ; Quoi qu’il en soit, l’espace de bureau commercial est là pour rester, et une culture de travail hybride (partie bureau, partie maison) sera l’avenir des espaces de travail.

Les Facility Managers le reprennent :

La sécurité des personnes et des lieux est le facteur prédominant limitant le retour au travail physique. Avec les vaccinations en cours et les équipes de gestion des installations assemblant un puzzle de protocoles qui traitent de la qualité de l’air, de l’assainissement, du surpeuplement, de l’occupation, de la gestion des visiteurs et des contrôles de santé, il y a certainement plus d’action pour assurer la sécurité et le bien-être sur le lieu de travail physique. De l’assainissement et de la désinfection en continu, des dispositifs de dépistage thermique pilotés par l’IA et intégrés au cloud, des systèmes de gestion des présences/visiteurs basés sur des codes QR, des ascenseurs sans contact et des distributeurs automatiques de nourriture sans contact, les FM ont assuré une reconnaissance approfondie des espaces pour un environnement sûr et sécurisé. revenir.

Des technologies telles que le cloud, l’IoT et les capteurs ont renforcé l’efficacité de la gestion des installations. Les normes de sécurité et de surveillance ont évolué pour répondre aux besoins d’une ère post-pandémique. Nous approchons d’un point où l’intervention manuelle ne sera que pour les étapes prescriptives. Par exemple, nous n’aurions pas besoin d’avoir des personnes en poste pour effectuer des contrôles manuels pour le contrôle de la température, les masques et la distanciation sociale. À l’aide de capteurs et de caméras, nous pouvons surveiller numériquement l’installation et ses habitants. Bien sûr, quelle que soit l’efficacité de ces appareils, une intervention manuelle serait nécessaire pour résoudre un problème. Un grand avantage est que cela éviterait l’encombrement et l’interaction personnelle entre les visiteurs et les équipes de sécurité.

Les toilettes sont une autre zone d’une installation qui a été transformée à l’aide de la technologie. Grâce à l’utilisation de la technologie de capteurs basée sur l’IoT, une équipe FM peut surveiller numériquement les niveaux d’occupation, vérifier les niveaux de présence de gaz, la disponibilité du papier, la capacité du bac à poussière, etc. Cela permet dans sa profondeur un mode de gestion des toilettes efficace et prédictif.

Il faut chacun de nous pour relancer l’économie :

Nous sommes tous là dedans. C’est ce qu’il faudra pour se relever d’une telle chute. Maintenant que les employeurs et le gouvernement font leur devoir en faisant vacciner tout le monde et que la responsabilité de la sécurité et de l’hygiène est laissée à la priorité de la direction des installations, c’est la population de masse de la classe ouvrière qui doit également assumer ses responsabilités. Nous devrons éventuellement nous préparer à retourner dans l’espace de bureau pour des raisons au-delà de notre individu et de notre confort. Bien qu’une culture de travail hybride semble être la meilleure voie à suivre, il serait intéressant de voir avec quelle efficacité ils travaillent dans diverses industries.

Nourriture pour la pensée: Il existe plus d’un million de petits commerçants, de petites entreprises, de prestataires de services de transport, de vendeurs de thé mobiles, etc., qui dépendent uniquement d’une population active pour gagner leur vie. Si toute la population décide de travailler à domicile pour toujours, qu’arrive-t-il à ces entreprises dépendantes de la nature de notre travail ?

(L’auteur est directeur général et PDG d’Embassy Services Private Limited. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.