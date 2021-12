India Inc lève plus de Rs 9 crore lakh grâce à des émissions de capitaux propres et de dette

Un total de 63 IPO ont battu un record de Rs 1,2 lakh crore, et les IPO de petites et moyennes entreprises (PME) ont rapporté Rs 710 crore.

Les entreprises indiennes ont récupéré plus de Rs 9 lakh crore par le biais de capitaux propres et d’emprunts en 2021 pour répondre à leur soif renouvelée d’expansion commerciale dans un marché boursier dynamique regorgeant de liquidités et aidées en rétablissant les indicateurs macroéconomiques après les premiers mois ravagés par la pandémie.

À moins que la situation d’Omicron, toujours en évolution, ne joue un trouble-fête, l’année prochaine devrait être beaucoup plus robuste en termes d’activités de collecte de fonds et il ne semble pas y avoir de pénurie de fonds, ont déclaré les experts.

« Les banques sont assises sur des liquidités excédentaires depuis un certain temps et il devrait y avoir suffisamment d’appétit pour les emprunteurs de qualité, a déclaré Ricky Kirpalani, sponsor principal, First Water Capital Fund.

Au cours de l’année qui s’est écoulée, la mobilisation de fonds via les marchés de la dette a fortement chuté, tandis que la levée de fonds en actions a été robuste et que la course haussière des marchés boursiers avec des liquidités tout autour a entraîné une levée de fonds record par le biais d’offres publiques initiales (IPO).

Malgré le plongeon de la mobilisation de fonds par la voie de la dette, il a continué à se tailler la part du lion dans l’activité globale de collecte de fonds en 2021.

La collecte de fonds par la dette a ralenti en raison de perturbations économiques à long terme au cours de la première vague de la pandémie de coronavirus, suivies d’un impact prolongé de la deuxième vague dévastatrice, a déclaré Sandeep Bhardwaj, PDG, Retail, IIFL Securities.

Sur le crore cumulatif de Rs 9,01 lakh recueilli jusqu’à la mi-décembre de cette année, des fonds totalisant Rs 5,53 lakh crore ont été récupérés du marché de la dette, Rs 2,1 lakh crore provenaient du marché des actions, Rs 30 840 crore via les REIT et les InvIT et Rs 1,06 lakh crore via la route outre-mer, ont montré les données compilées par la principale base de données d’analyse Prime.

En 2020, les entreprises ont levé Rs 11 lakh crore, dont Rs 7,91 lakh crore par le biais de la dette et Rs 2,12 lakh crore par le biais des capitaux propres.

Expliquant une augmentation de la collecte de fonds par le biais de la voie de la dette en 2020, Samir Sheth, associé et responsable des services de conseil en affaires, BDO Inde, a déclaré que les entreprises se sont arrêtées car un verrouillage strict a été imposé depuis mars 2020 et pour gérer l’impact négatif de la même chose. , les entreprises ont eu recours aux dettes.

Il a ajouté que le marché boursier était en baisse pendant la majeure partie de l’année et que les marchés PE/VC n’étaient pas non plus très actifs, laissant aux entreprises peu d’options autres qu’un financement par emprunt en 2020.

Des capitaux frais ont été levés par les entreprises pour le paiement de la dette, pour financer les dépenses en capital de nouveaux projets, pour soutenir la croissance inorganique comme les acquisitions, ainsi que pour le marketing et la R&D, a déclaré Satyen Shah, directeur général et responsable de la banque d’investissement chez Edelweiss Financial.

Alors que les entreprises voulaient avoir les liquidités pour surmonter les incertitudes liées à la pandémie en 2020, cela a été en grande partie lié à la croissance économique en 2021 et les entreprises lèvent des fonds principalement pour se développer, a déclaré Sheth.

Sur le total de Rs 5,53 crore lakh levés sur les marchés de la dette indiens en 2021, Rs 5,38 crore lakh provenaient du placement privé et Rs 14 277 crore provenaient d’une émission publique.

« Les marchés de la dette indiens sont principalement exploités par les sociétés du secteur financier qui utilisent des fonds pour des prêts futurs (à mesure que le cycle économique s’accélère) et renforcent les coussins de capital », a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et responsable des titres à revenu fixe institutionnels, JM Financial.

Le groupe non financier déploie les fonds principalement pour les dépenses générales de l’entreprise, les dépenses en capital et le capital pour les opportunités de croissance inorganique, en plus du refinancement de la dette existante, a-t-il ajouté.

Sur le marché des actions, les fonds provenaient principalement des ventes d’actions initiales, car une liquidité mondiale abondante, un marché des actions robuste et une participation massive au capital ont poussé le marché des introductions en bourse à de nouveaux niveaux cette année.

Dans le segment des actions, la voie IPO a aidé les entreprises à lever 1,2 lakh crore Rs, la voie Placement institutionnel qualifié (QIP) a ajouté 41 894 crore Rs, l’émission de droits d’actions aux actionnaires existants représentait 27 771 crore Rs, tandis que l’offre de vente (OFS) par le biais d’actions mécanisme d’échange a contribué Rs 22,912 crore.

Un total de 63 IPO ont battu un record de Rs 1,2 lakh crore, et les IPO de petites et moyennes entreprises (PME) ont rapporté Rs 710 crore.

En comparaison, Rs 26 613 crore ont été récoltés via 14 introductions en bourse sur la carte mère, tandis que Rs 159 crore sont venus via le segment des PME en 2020.

Des marchés boursiers dynamiques et des gains de cotation spectaculaires de certaines sociétés ont été les principaux facteurs à l’origine de la frénésie des introductions en bourse, a déclaré Piyush Nagda Head-Investment Product chez Prabhudas Lilladher.

Bhardwaj d’IIFL Securities estime que la trajectoire haussière se poursuivra en 2022 également pour le marché des introductions en bourse et que la nouvelle année pourrait voir un nouveau niveau record de fonds levés tandis que la méga vente initiale d’actions de LIC est également en préparation.

Outre les émissions publiques, la collecte de fonds par le biais des PAQ est tombée à 41 894 crores de Rs en 2021, contre 84 509 crores de Rs l’année dernière, principalement en raison de la disponibilité d’une dette moins chère et de l’attente de valorisations élevées en raison de la hausse des marchés, ce qui rend les promoteurs hésitants à diluer.

Une autre raison de la baisse des levées de fonds des QIPs pourrait être les attentes d’une nouvelle hausse des marchés boursiers, les marchés étant constamment en hausse du début de l’année à la mi-novembre.

Le nombre de PAQ en 2021 a été plus élevé que l’année dernière, mais le quantum a été relativement inférieur.

À l’avenir, Kriplani, de First Water Capital Fund, a déclaré que la collecte de fonds via les QIP pourrait s’accélérer, car le cycle des dépenses d’investissement reprend maintenant et les valorisations sont riches.

Les fonds mobilisés via le mode d’émission de droits ont également plongé à 27 771 crores de Rs en 2021 contre 64 984 crores de Rs l’année dernière. Bharati Airtel a contribué une part importante avec son émission de droits de Rs 21 000 crore cette année.

L’année 2020 avait vu la plus grande émission de droits de Reliance à hauteur de Rs 53 000 crore, ce qui rend cette année pâle en comparaison.

Cependant, les fonds collectés via la voie OFS – utilisés pour la dilution des avoirs des promoteurs – ont atteint 22 912 crores de Rs cette année, contre 20 901 crores de Rs en 2020.

En outre, les entreprises ont opté pour les fiducies d’investissement dans les infrastructures (InvIT) et les fiducies de placement immobilier (FPI) pour lever des fonds et ont engrangé 32 125 crore de Rs au cours de l’année écoulée, soit moins que 38 109 crore de Rs mobilisés en 2020.

Outre la route nationale, des fonds totalisant Rs 1,06 lakh crore ont été levés via les marchés obligataires étrangers et les obligations convertibles en devises (FCCB), bien inférieurs aux près de Rs 68 000 crore collectés l’année dernière.

À l’avenir, les experts estiment qu’un scénario de financement robuste pour les entreprises indiennes se poursuivra jusqu’en 2022 pour les voies de capitaux propres et de dette.

« Compte tenu de la forte liquidité, de la situation de Covid sous contrôle, des perspectives positives de bénéfices des entreprises et de la croissance globale de l’Inde. Nous nous attendons à ce que les investisseurs continuent de chercher à financer des entreprises indiennes », a déclaré Shah d’Edelweiss Financial Services.

Selon Sheth de BDO India, à moins d’un impact économique important d’Omicron, la croissance économique globale et le scénario de financement important pour les entreprises indiennes se poursuivront jusqu’en 2022.

En ce qui concerne la dette, Bhardwaj d’IIFL Securities pense qu’une importante collecte de fonds par le biais de la dette est susceptible de se produire au cours des prochains trimestres alors que l’économie est de retour sur la bonne voie et que les plans d’investissement privés reprennent.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.