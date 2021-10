India Inc moins optimiste quant à la croissance, mais se prépare à la transformation numérique avant ses pairs mondiaux

82% des PDG en Inde ont montré leur confiance dans les perspectives de croissance de leur entreprise, ce qui est inférieur à 92% qui étaient confiants avant la deuxième vague de mars 2021. (Image: REUTERS)

Captains of India Inc est moins confiant dans les perspectives de croissance du pays et de ses entreprises qu’en mars de cette année, révèle le rapport India CEO Outlook de KPMG. Cependant, malgré la baisse de confiance, les PDG indiens se préparent à une transformation numérique et se préparent à lutter contre toutes sortes de risques et de perturbations pour mieux se remettre de la pandémie. « Chez OYO, nous avons mis à profit les 18 derniers mois pour devenir une entreprise qui crée de la valeur pour nos clients et nos clients en créant des solutions de première classe assistées par une technologie innovante », a déclaré Ritesh Agarwal, fondateur et PDG du groupe OYO. Il a ajouté que pour OYO, la prochaine phase de croissance durable viendra de la reprise des affaires et d’une résurgence des entrepreneurs en hôtellerie.

Dans le récent sondage KPMG, 82% des PDG en Inde ont montré leur confiance dans les perspectives de croissance de leur entreprise, ce qui est inférieur à 92% qui étaient confiants avant la deuxième vague en mars 2021. C’est également inférieur aux 87% PDG à l’échelle mondiale qui sont optimistes quant aux perspectives de croissance. « Conservant la baisse de confiance dans les perspectives de croissance, nous constatons également une baisse de confiance parmi 95% des PDG en Inde en ce qui concerne les perspectives de bénéfices de leur organisation au cours des trois prochaines années », a déclaré KPMG dans le rapport.

Prêt pour le bord numérique

Bien que India Inc soit en retard sur l’optimisme, il fait feu de tout bois en ce qui concerne l’avantage numérique. « Après avoir fait des progrès dans cet aspect (transformation numérique), les chefs d’entreprise en Inde vont maintenant au-delà et se concentrent sur le renforcement de la résilience numérique et de l’agilité », a déclaré KPMG. L’enquête montre que 48% des PDG en Inde, plus élevé que leurs homologues mondiaux à 42%, déclarent qu’ils souhaitent établir une solide culture du risque numérique et cybernétique dans leur organisation, défendue par les hauts dirigeants.

L’enquête a en outre révélé qu’environ 64% des PDG en Inde ont déclaré qu’ils avaient un plan pour faire face à une attaque de ransomware s’ils y étaient confrontés. « Le résultat le plus frappant de la numérisation extrême est peut-être la prise de conscience et l’acceptation de la cybersécurité en tant que véritable problème commercial. Cela est clairement évident dans les résultats de l’enquête, qui montrent que 64% des PDG en Inde ont un plan pour faire face à une attaque de ransomware s’ils y sont confrontés », a déclaré Akhilesh Tuteja, Global Cyber ​​Security Leader et Head – Digital Consulting KPMG en Inde.

Outre la cybersécurité, India Inc cherche maintenant à perturber le secteur dans lequel ils travaillent et la technologie est considérée comme un catalyseur. L’enquête a montré qu’environ 60% des PDG indiens se concentrent davantage sur l’achat de nouvelles technologies.

« Dans un monde où le travail hybride devient de plus en plus courant, les PDG indiens améliorent également les compétences de leurs employés pour le » futur du travail « en investissant dans des outils numériques », a noté KPMG. L’enquête a révélé que 51 % des PDG en Inde investissent dans la formation, le développement et le perfectionnement numériques pour garantir que les compétences des employés restent axées sur l’avenir. C’est plus que les 43 % de PDG mondiaux qui cherchent à faire de même.

