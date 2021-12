India Inc plaide pour plus de réformes et de stabilité fiscale dans le budget 2022-2023

Lors de la consultation prébudgétaire virtuelle tenue avec Nirmala Sitharaman, les chambres de l’industrie ont déclaré que les mesures du gouvernement contribueraient à ancrer fermement les signes naissants de reprise actuellement observés dans l’investissement privé.



India Inc a plaidé jeudi pour la poursuite des réformes tout en garantissant la stabilité fiscale et politique dans le prochain budget afin de soutenir l’économie durement touchée par la pandémie de COVID-19.

Lors de la consultation prébudgétaire virtuelle tenue avec le ministre des Finances Nirmala Sitharaman, les chambres de l’industrie ont déclaré que les mesures gouvernementales contribueraient à ancrer fermement les signes naissants de reprise actuellement observés dans l’investissement privé.

Les dépenses d’investissement du gouvernement via des dépenses d’infrastructure accrues devraient dans l’intervalle continuer à soutenir la croissance, a déclaré le président de la CII, TV Narendran.

« Le secteur des infrastructures ayant un impact multiplicateur sur le reste de l’économie nécessite des interventions notamment pour améliorer et diversifier les sources de financement. Dans ce contexte, il est suggéré que le gouvernement envisage de développer le marché obligataire municipal afin que les organismes locaux urbains puissent lever des fonds pour investir dans les infrastructures », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Assocham a suggéré d’étendre un programme, le « Vivad Se Vishwas », aux secteurs hautement réglementés comme les télécommunications, l’électricité et les mines, ainsi qu’un mécanisme de règlement des différends pour les problèmes liés aux douanes.

«Nous apprécions le gouvernement pour le programme Vivaad se Vishwas qui a grandement contribué à réduire les litiges en suspens depuis longtemps et a abouti à un plus grand succès.

Plusieurs secteurs d’infrastructure et de services tels que les télécommunications, l’électricité, l’exploitation minière, etc., qui ont été privatisés pour stimuler l’investissement et la croissance, sont hautement réglementés/autorisés », a déclaré le président d’Assocham, Vineet Agarwal.

Par conséquent, il existe de nombreuses affaires judiciaires héritées, résultant souvent de l’interprétation de réglementations/politiques, a déclaré Agarwal, ajoutant que ces affaires traînent pendant 10 à 15 ans.

Compte tenu de la condition d’imposition de taux d’intérêt pénaux, de pénalités et d’intérêts sur pénalité, au moment où ces affaires seront tranchées, les montants dus peuvent devenir 5x à 6x le montant principal contesté, a-t-il ajouté.

La réunion s’est également déroulée en présence des ministres d’Etat aux Finances, Pankaj Chaudhary et Bhagwat Karad.

Secrétaire aux finances TV Somanathan; Le secrétaire aux Affaires économiques Ajay Seth, le secrétaire du Département de l’investissement et de la gestion des actifs publics (DIPAM) Tuhin Kanta Pandey et le conseiller économique principal Sanjeev Sanyal étaient également présents, en plus d’autres hauts fonctionnaires, à la réunion.

Au cours de la réunion, la chambre PHD a demandé la prolongation d’un an de l’assouplissement en ce qui concerne la garantie bancaire de performance (PBG) et le dépôt d’arrhes (EDM).

Pendant la pandémie, le gouvernement a assoupli le pourcentage de sécurité des performances de 5 à 10 % à 3 % et a assoupli l’exigence de dépôt d’arrhes (EDM) jusqu’au 31 décembre 2021.

L’initiative a considérablement soutenu le commerce et l’industrie dans les moments difficiles de COVID-19 car il y avait une crise financière aiguë parmi de nombreuses entités commerciales, qui à son tour avait affecté l’exécution en temps opportun des contrats et la capacité d’appel d’offres des entités commerciales, PHD Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Pradeep Multani.

Soulignant l’importance de renforcer la préparation à une pandémie qui contribuera à atténuer les risques supplémentaires pour la croissance, Narendran a déclaré : « Avec le risque de variante Omicron qui se profile à l’horizon, il est essentiel d’explorer les doses de rappel des vaccins COVID avec un provisionnement adéquat dans le budget pour continuer renforcement de notre infrastructure de surveillance, de test, de recherche vaccinale, de thérapie et de soins de santé. » Lors de la réunion avec les représentants du secteur financier et des marchés des capitaux, le Conseil pour le développement de l’industrie financière (FIDC) a suggéré d’apporter un élément de « flexibilité » dans le cas des prêts de détail accordés aux particuliers ou aux petites entreprises.

Les petits prêts (de détail et MPME) jusqu’à 2 crore Rs peuvent être autorisés à être marqués comme compte de mention spéciale (SMA) et actifs non performants (NPA) à la fin du mois et la mise à niveau en ce qui concerne les prêts jusqu’à 2 crore Rs à partir de Le NPA à la catégorie standard pourrait être autorisé à continuer, a déclaré le directeur de la FIDC, Raman Aggarwal.

La SIDBI est la plus adaptée en tant qu’institution pour fournir une facilité de refinancement aux NBFC pour des prêts ultérieurs aux MPME et à d’autres secteurs appropriés, a déclaré la FIDC.

Des représentants des secteurs des fonds communs de placement et des banques étaient également présents à la réunion.

Le ministre des Finances rencontrera des représentants du secteur des services et du commerce dans la matinée, et des experts de l’industrie et des infrastructures et du changement climatique dans l’après-midi de vendredi.

Les deux consultations avec différents groupes de parties prenantes se tiendront virtuellement, a indiqué le ministère des Finances.

« FM Smt. @nsitharaman tiendra des consultations avec des représentants du secteur des services et du commerce dans la matinée ; et avec le 2e groupe d’experts de l’industrie, des infrastructures et du changement climatique dans l’après-midi », a déclaré un tweet du ministère des Finances.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.