India Inc s’appuie sur la reprise

Alors que les coûts élevés des intrants pourraient freiner les marges bénéficiaires, une meilleure dynamique des revenus au cours des prochains trimestres pourrait atténuer le coup.

Après un retour spectaculaire après la première vague de la pandémie, les entreprises indiennes continuent de s’appuyer sur la reprise. Les résultats précoces ne sont pas spectaculaires, car les pressions sur les marges sont évidentes, mais il y a une dynamique de vente. Une partie de cela provient de meilleurs volumes, mais aussi, étonnamment, de hausses de prix. Ce ne sont pas seulement les producteurs de matières premières qui profitent d’une course haussière avec de fortes prises de conscience, les fabricants d’autres produits ont également été en mesure de prendre des hausses de prix pour répercuter la hausse des coûts des intrants.

Les ventes agrégées d’un échantillon de 202 sociétés (hors banques et services financiers) ont augmenté de 35 % en glissement annuel au cours des trois mois précédant septembre ; hors Reliance Industries (RIL), cependant, l’augmentation est beaucoup plus sobre, à seulement 27% en glissement annuel. La ligne du bas perd aussi un peu de son éclat si RIL est exclu ; l’augmentation n’est que de 22,5% en glissement annuel, inférieure aux 26,5% en glissement annuel de l’échantillon. Encore une fois, les acteurs informatiques dominent l’échantillon avec leurs bonnes performances ; toutes les entreprises de services logiciels ont bien réussi, leur seul souci étant les niveaux élevés d’attrition.

Cela a été beaucoup plus difficile pour les détaillants et le lot FMCG. Alors que la demande revient sur les marchés (urbains et ruraux, villes de niveau 1 et de niveau 2), elle prend son temps. Sur la base modérée du T2FY21, la croissance des ventes a été raisonnablement bonne. Chez le détaillant Avenue Supermarts, les revenus autonomes ont augmenté de près de 50 % en glissement annuel, grâce à une meilleure fréquentation après la deuxième vague. Les revenus autonomes de Shoppers Stop ont plus que doublé en glissement annuel, aidant le détaillant à déclarer un ebitda positif et à réduire la perte nette.

Les ventes locales de deux-roues ont continué d’être quelque peu ternes, mais de fortes exportations ont stimulé les revenus. TVS Motor, par exemple, a signalé une augmentation intelligente de 22 % en glissement annuel ; les volumes d’exportation ont bondi de 46% en glissement annuel tandis que les volumes intérieurs ont chuté de 8% en glissement annuel. Alors que la demande de motos d’entrée de gamme était faible, la production de motos premium a été touchée par la pénurie de puces.

Toutes les entreprises n’ont pas été en mesure d’accepter des augmentations de prix pour protéger leurs marges ; en effet, certains, comme Asian Paints, ont préféré accroître leurs volumes et conserver des parts de marché au détriment des marges. Les marges brutes consolidées d’Asian Paints se sont contractées de 965 points de base en glissement annuel. Chez Hindustan Unilever, les marges brutes se sont contractées de 140 points de base en glissement annuel tandis que les marges d’ebitda ont chuté de 45 points de base en glissement annuel. Encore une fois, les prix plus élevés des huiles comestibles et des matériaux d’emballage ont fait baisser les marges brutes de Nestlé de 240 points de base en glissement annuel.

Si l’inflation des intrants se poursuit, même les producteurs de matières premières pourraient être touchés ; les analystes soulignent que les coûts plus élevés des matières premières – des éléments tels que le charbon – compensent déjà les gains de meilleures réalisations pour certains aciéristes. Le ratio matières premières/ventes de l’échantillon a augmenté de 355 points de base, entraînant une contraction de la marge opérationnelle (opm) d’environ 45 points de base en glissement annuel.

Néanmoins, la reprise a été assez large. Chez Indian Hotels, par exemple, l’activité domestique avait récupéré à 86% des revenus d’avant Covid tandis que le portefeuille international était revenu à 62% des niveaux d’avant la pandémie. Les commentaires de la direction ont été assez rassurants et les entreprises sont convaincues que les affaires reprendront à mesure que l’économie s’ouvrira et qu’il y aura une plus grande mobilité.

En effet, certains acteurs continuent de prendre des parts aux acteurs non organisés et plus petits. Alors que les coûts élevés des intrants pourraient freiner les marges bénéficiaires, une meilleure dynamique des revenus au cours des prochains trimestres pourrait atténuer le coup.

