India Pesticides Rs 800 crore IPO ouvre le 23 juin, la société annoncera bientôt une fourchette de prix

India Pesticides est diversifié dans la fabrication d’herbicides et de fongicides techniques et d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API). Image : .

India Pesticides Rs 800 crore IPO devrait ouvrir la souscription la semaine prochaine le 23 juin 2021. L’émission de la société agrochimique technique se clôturera le 25 juin. L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 100 crore et une offre à la vente ( OFS) de Rs 281.4 crore par le promoteur Anand Swarup Agarwal et Rs 418.6 crore par les actionnaires vendeurs. Il est proposé que les actions de participation soient cotées à la BSE et à la NSE. Les principaux responsables de l’émission sont Axis Capital Ltd et JM Financial Ltd, tandis que le registraire de l’offre est KFin Technologies Private Ltd.

Les pairs répertoriés d’India Pesticides sont Dhanuka Agritech Ltd, Bharat Rasayan Ltd, UPL Ltd, Rallis India Ltd, PI Industries Ltd, Sumitomo Chemical India Ltd et Atul Ltd. Le ratio moyen prix/bénéfice (P/E) de l’industrie est de 47,44x. Alors que le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les exercices 2019, 2020, 2021 est de 30,37%. La société prévoit d’utiliser le produit net pour financer les besoins en fonds de roulement d’une valeur de Rs 80 crore et à des fins générales de l’entreprise.

La société, dans un prospectus de hareng rouge, a déclaré que tous les soumissionnaires, à l’exception des investisseurs principaux, étaient obligatoirement tenus d’utiliser le processus ASBA pour participer à l’offre en fournissant les détails de leur compte ASBA respectif dans lequel le montant de l’offre correspondant sera bloqué par les SCSB (Self- Banque syndicale agréée). India Pesticides est un fabricant agrochimique de produits techniques axé sur la R&D avec une activité de formulations en pleine croissance. La société est le seul fabricant indien de cinq produits techniques et parmi les principaux fabricants mondiaux de Captan, Folpet et Thiocarbamate Herbicide, en termes de capacité de production (Source : F&S Reports).

India Pesticides est diversifié dans la fabrication d’herbicides et de fongicides techniques et d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API), il fabrique également des formulations d’herbicides, d’insecticides et de fongicides. Elle fabrique des produits techniques génériques qui sont utilisés dans la fabrication de fongicides et d’herbicides ainsi que des API avec des applications dans les produits dermatologiques. Certains fongicides techniques clés fabriqués par India Pesticides comprennent (i) le Folpet, utilisé pour fabriquer des fongicides qui contrôlent la croissance fongique dans les vignobles, les céréales, les cultures et les biocides dans les peintures ; et (ii) Cymoxanil, utilisé pour fabriquer des fongicides qui contrôlent le mildiou de la vigne, des pommes de terre, des légumes et plusieurs autres cultures.

Les principaux herbicides techniques que la société fabrique comprennent les herbicides à base de thiocarbamate qui sont appliqués dans les grandes cultures, telles que le blé et le riz, et sont utilisés dans le monde entier. Les API qu’il fabrique ont des applications anti-gale et antifongiques. Elle fabrique et vend également diverses formulations d’insecticides, de fongicides et d’herbicides, de régulateurs de croissance et d’acaricides, qui sont des produits prêts à l’emploi.

L’Inde est actuellement le quatrième producteur mondial de produits chimiques pour la protection des cultures. Les multinationales du monde entier profitent d’une fabrication rentable en Inde ainsi que de la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée. L’Inde devrait devenir une plaque tournante d’exportation pour la fabrication de produits chimiques pour la protection des cultures, qui seront exportés vers les économies développées et en développement du monde entier.

