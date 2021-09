India Post Payments Bank s’associe à Bajaj Allianz pour la distribution de produits d’assurance non-vie

L’alliance stratégique avec Bajaj Allianz General Insurance donnera l’impulsion nécessaire pour accroître la pénétration et la notoriété de l’assurance parmi les segments de la population financièrement exclus.

India Post Payments Bank (IPPB) a annoncé aujourd’hui une alliance stratégique avec Bajaj Allianz General Insurance pour la distribution de ses produits d’assurance non-vie à travers le pays. Dans le cadre de l’alliance, IPPB s’efforcera de mettre à disposition des produits d’assurance abordables grâce à son solide réseau de 650 succursales et plus de 136 000 points d’accès bancaires aux citoyens en général. La portée des produits comprendra les produits de santé et médicaux, les accidents personnels et l’assurance automobile, entre autres produits sur mesure, pour répondre aux besoins de protection de Bharat.

Près de 200 000 prestataires de services postaux (Gramin Dak Sevaks et facteurs) équipés de micro-DAB et de dispositifs biométriques joueront un rôle important dans la distribution et la promotion de ces produits d’assurance, en se concentrant notamment sur les clients non bancarisés et mal desservis du dernier kilomètre.

S’exprimant sur l’importance du rapprochement, J Venkatramu, MD & CEO, India Post Payments Bank, a déclaré : « IPPB s’engage à répondre aux besoins financiers variés de nos clients avec des solutions abordables et accessibles, et notre partenariat stratégique avec Bajaj Allianz beaucoup pour nous aider à réaliser cette vision. Grâce à ce rapprochement, nous avons encore renforcé nos offres de portefeuille d’assurances et espérons ajouter davantage de produits à l’avenir qui garantiront le bien-être financier de nos clients. Notre modèle de prestation de services permet aux clients de bénéficier de services d’assurance numériquement en mode assisté à leur porte d’une manière simple, pratique et économique.

Commentant le partenariat, Tapan Singhel, directeur général et PDG de Bajaj Allianz General Insurance, a déclaré : « India Post Payments Bank a été un pionnier dans la fourniture de services bancaires en Inde, en particulier avec son solide réseau bancaire à domicile. Nous sommes impatients d’offrir des solutions d’assurance centrées sur le client et soutenues par des innovations technologiques dans toutes les régions de l’Inde, ainsi qu’une expérience client transparente en partenariat avec la banque. Nous pensons que l’assurance peut jouer un rôle essentiel en veillant à ce que les clients du pays restent sans souci et puissent vivre une vie digne, surtout en ces temps difficiles. »

L’alliance stratégique avec Bajaj Allianz General Insurance fournira l’impulsion nécessaire pour accroître la pénétration et la notoriété de l’assurance parmi les segments de la population financièrement exclus. Poussé par le service de porte-à-porte unique et différencié d’IPPB, cela redéfinira davantage l’ensemble de l’expérience client d’achat d’assurance en tirant parti de la technologie numérique.

