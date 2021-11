India Ratings voit les actifs sous gestion des NBFC et des HFC augmenter de 10 % au S2FY22 ; Augmentation des GNPA

« Les conditions de financement resteront favorables en 2HFY22, soutenues par les conditions d’argent facile.

Les sociétés de financement non bancaires (NBFC) et les sociétés de financement du logement (HFC) connaîtront probablement une croissance de 10 % en glissement annuel des actifs sous gestion au second semestre de l’exercice en cours (S2FY22), avec une baisse des décaissements, Inde Ratings and Research (Ind-Ra) a déclaré mardi dans un communiqué.

L’agence de notation a déclaré que depuis la deuxième vague de Covid-19, en particulier au cours de la période juillet-septembre, l’appétit pour le risque dans le système s’est raisonnablement amélioré grâce aux solides performances des entreprises, à de meilleures conditions extérieures et à des conditions de politique monétaire ultra-assouplies. « Les conditions de financement resteront favorables en 2HFY22, soutenues par les conditions d’argent facile.

L’argent facile est un précurseur des investissements d’entreprise (dépenses en capital), en particulier au lendemain de la crise. Cependant, en raison de la faiblesse de la demande intérieure, les grandes activités d’investissement ne sont toujours pas visibles, à l’exception de quelques poches », a déclaré l’agence de notation.

La hausse des prix des matières premières stimulera la demande de prêts de fonds de roulement au S2FY22 et, par conséquent, la demande de fonds à court terme pourrait augmenter. « … la diversification des gammes de produits soutenue par un panier de produits plus large sera essentielle pour que les NBFC et les HFC maintiennent la croissance des prêts en période de ralentissement cyclique. Les HFC continuent de voir une augmentation de la demande en raison d’une accessibilité plus élevée pour le consommateur, soutenue par des réductions de droits de timbre dans quelques États, des taux d’intérêt plus bas et une migration inverse », a déclaré India Ratings.

Sur le front de la qualité des actifs, India Ratings s’attend à ce que le ratio brut d’actifs non performants (GNPA) des NBFC passe à 7,3% d’ici la fin de l’exercice en cours, contre 6,8% au cours du trimestre avril-juin. Pour les sociétés de financement du logement, les actifs improductifs bruts augmenteront probablement à 3,8% d’ici la fin mars, contre 3,6% au trimestre terminé en juin, a indiqué l’agence.

