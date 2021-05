Indiabulls Housing Finance vend ses activités de fonds communs de placement pour Rs 175 crore

«Indiabulls Housing Finance continuera de s’appuyer sur sa réputation de prêteur de premier plan sur le marché et notre activité de gestion d’actifs immobiliers axée sur le FIA ​​complétera parfaitement notre cœur de métier», a-t-il ajouté.

Indiabulls Housing Finance (IHF) a déclaré mardi que la société avait décidé de quitter les activités de fonds communs de placement (MF), car cela ne restait pas un domaine d’intérêt central pour la société.

La société mère (IHF) a conclu un accord définitif avec la plate-forme d’investissement Groww pour vendre Indiabulls Asset Management Company (IBAMC) pour Rs 175 crore.

La vente d’Indiabulls Asset Management Company sera limitée uniquement à la partie MF de l’activité, tandis que les activités de fonds d’investissement alternatifs (FIA) et de services de gestion de portefeuille (PMS) seront dissociées de la structure IBAMC existante.

Gagan Banga, vice-président et directeur général d’Indiabulls Housing Finance, a déclaré: «Nous avons pris la décision de céder notre participation dans le secteur des fonds communs de placement de détail afin de pouvoir consolider le capital et de se concentrer davantage sur le développement des activités de gestion d’actifs immobiliers de la société en manière de AIF, en ligne avec la stratégie asset light de l’entreprise. »

«Indiabulls Housing Finance continuera de s’appuyer sur sa réputation de prêteur de premier plan sur le marché et notre activité de gestion d’actifs immobiliers axée sur le FIA ​​complétera parfaitement notre cœur de métier», a-t-il ajouté.

Indiabulls Housing Finance avait rapporté une augmentation séquentielle de 2% de son bénéfice net à Rs 329 crore au cours du trimestre de décembre. Son revenu net d’intérêts (NII) s’est amélioré de 8% séquentiellement à Rs 809 crore au cours du trimestre de décembre. IBH avait levé un financement total de Rs 28.119 crore jusqu’au T3FY21 au cours de l’exercice. Le ratio de solvabilité du prêteur est resté à 30,5% au cours du trimestre de décembre.

