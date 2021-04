Indiabulls Housing, pacte d’encre HDFC pour le co-crédit pour offrir des prêts au logement à des taux compétitifs

Indiabulls Housing Finance (IBH) et le prêteur hypothécaire HDFC Ltd ont conclu un partenariat stratégique de co-prêt pour offrir des prêts au logement à des taux compétitifs. IBH créera des prêts immobiliers au détail conformément à la politique de crédit élaborée conjointement et conservera 20% du prêt dans ses livres, et 80% seront sur les livres HDFC, a déclaré Indiabulls Housing dans un dépôt réglementaire mercredi.

Indiabulls Housing créera et traitera les prêts immobiliers au détail selon les paramètres de crédit et les critères d’éligibilité formulés conjointement, a déclaré HDFC Ltd dans un autre dossier. Les prêts seront offerts à un taux préférentiel de 7 à 8 pour cent. IBH assurera le service du compte de prêt tout au long du cycle de vie du prêt. Le partenariat de co-prêt avec HDFC Ltd constituera la pierre angulaire du nouveau modèle commercial de croissance légère du bilan d’IBH, a déclaré Indiabulls Housing. «La société aura 80 pour cent du prêt total dans ses livres et sa part de chaque prêt sera approuvée par la société. Indiabulls HFL assurera le service du compte de prêt tout au long du cycle de vie du prêt », a déclaré HDFC.

Le co-prêt basé sur la technologie devrait aider les deux entreprises à offrir une expérience pratique et transparente à leurs clients et à étendre leur portée aux villes de niveau III et IV en Inde, a déclaré le plus grand prêteur hypothécaire du pays. HDFC Ltd est le leader du marché de l’industrie du financement du logement en Inde avec des actifs sous gestion de plus de Rs 5,52 lakh crore à la fin de décembre 2020. C’est une société de services financiers de référence et est notée à la plus haute notation à long terme de AAA par Notations CRISIL, ICRA et CARE.

En novembre de l’année dernière, la Banque de réserve a lancé un modèle de co-prêt (CLM), dans le cadre duquel les banques peuvent accorder des prêts avec les NBFC aux emprunteurs du secteur prioritaire sur la base d’un accord préalable. CLM est une amélioration par rapport à la co-origination du programme de prêt annoncé par la RBI en septembre 2018 pour offrir une plus grande flexibilité aux établissements de crédit.

