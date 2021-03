Indiabulls qui cherchent à quitter leurs activités ARC, en pourparlers pour la vente de leur portefeuille de prêts

Indiabulls a démarré son activité de reconstruction d’actifs en créant l’IARCL en 2017.

Par Ankur Mishra

Le groupe Indiabulls cherche à quitter l’activité de reconstruction d’actifs (ARC) et est en pourparlers avec des acheteurs pour vendre son portefeuille de prêts, a appris FE auprès de sources proches du développement. Indiabulls Asset Reconstruction Company (IARCL) est en pourparlers avec Asset Reconstruction Company India (Arcil) et Davidson Kempner des États-Unis pour la vente de son portefeuille de prêts de Rs 1 500 crore.

Indiabulls cherche à quitter l’activité ARC à un moment où le gouvernement est en train de mettre en place une mauvaise banque. Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait annoncé la création d’une société de reconstruction d’actifs et d’une société de gestion d’actifs lors du discours sur le budget.

«L’IARCL a décidé de quitter l’activité de reconstruction d’actifs (ARC) il y a quelques mois après avoir évalué les conditions du marché», a déclaré une personne au courant du développement. La décision a été prise avant l’annonce de la mauvaise banque par le gouvernement.

Sur le portefeuille de prêts de Rs 1 500 crore de l’IARCL mis en vente, environ Rs 900 crore se présente sous la forme de reçus de garantie, ont indiqué des sources. Le portefeuille est exposé aux particuliers ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises et aux prêts hypothécaires. Les derniers détails de l’accord n’ont pas encore été élaborés.

Indiabulls a démarré son activité de reconstruction d’actifs en créant l’IARCL en 2017. La société a obtenu le certificat d’enregistrement de la Reserve Bank of India pour agir en tant que société de titrisation et de reconstruction d’actifs le 19 mai 2017. Indiabulls Ventures détient 100% des capitaux propres de IARCL, selon son site Internet. La société était positionnée pour rechercher des opportunités dans les segments immobiliers et non immobiliers.

La société mère, Indiabulls Ventures, a récemment été rebaptisée Dhani Services dans le but de regrouper l’ensemble des activités de consommation des secteurs de la santé et de la finance sous un seul nom par le groupe. Dhani Services avait affiché des revenus de Rs 337 crore et une perte de Rs 80 crore au cours du trimestre de décembre de l’exercice en cours.