IndiaFirst Life lance le plan e-Term Plus avec 7 options de couverture innovantes

IndiaFirst Life Insurance a annoncé aujourd’hui le lancement de son plan e-Term Plus. Le régime à terme est un régime d’assurance-vie individuel à prime de risque pur, non lié, sans participation.

La compagnie affirme que le plan est conçu pour protéger les certitudes de la vie en promettant aux proches des assurés un avenir financièrement assuré et épanoui.

Le plan IndiaFirst Life e-Term Plus est un produit complet qui a été conçu pour fournir un soutien financier en cas d’invalidité permanente totale accidentelle, de maladie grave, de décès naturel ou accidentel (ADB) pour l’assuré et sa famille.

De plus, l’assuré peut choisir de recevoir les prestations de cette police sous la forme d’un montant forfaitaire ou d’un revenu régulier ou d’une combinaison des deux selon l’option de couverture choisie. Les titulaires de police peuvent également bénéficier d’avantages fiscaux, sur les primes payées et les prestations reçues, conformément aux lois fiscales en vigueur.

Rushabh Gandhi, directeur général adjoint d’IndiaFirst Life Insurance, a déclaré : « Avec une prise de conscience accrue du besoin, la préférence des consommateurs pour l’achat d’une assurance-vie s’est nettement modifiée. Le plan e-Term Plus IndiaFirst Life avec sept options de couverture innovantes est un plan de protection pur qui a été développé en consultation avec PolicyBazaar.com et est l’une des offres les plus flexibles dans l’espace d’assurance temporaire et est disponible à un prix compétitif. Le plan offre également une remise exclusive la première année sur les primes à l’achat de ce plan via des supports numériques. »

Santosh Agarwal, directeur commercial – Assurance-vie chez PolicyBazaar.com, a déclaré: «Pendant la période de pandémie sans précédent, il y a eu une augmentation de la sensibilisation et de la demande de plans à terme. Conformément à la demande des clients, le plan e-Term Plus d’IndiaFirst Life est un plan innovant et rentable avec plusieurs offres, telles qu’une sortie spéciale et une pause premium, qui aidera les clients de Policybazaar.com à sécuriser financièrement l’avenir de leur famille grâce à un seul plan. »

La compagnie d’assurance-vie propose également une gamme diversifiée de 45 offres de produits et d’avenants adaptés aux besoins, s’adressant à des segments de clientèle variés, tirant parti de multiples capacités de distribution et augmentant diverses options d’investissement.

