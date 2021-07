Indiagold : Tirez parti de vos avoirs en or numériquement

Les co-fondateurs d’Indiagold Deepak Abbot (L) et Nitin Misra

Par Srinath Srinivasan

Aujourd’hui, avec l’essor des applications fintech, il est possible pour n’importe qui d’acheter de l’or en petites quantités. Le même or peut être échangé numériquement si nécessaire.

Ce qui a commencé comme un tel service pour indiagold s’est transformé en une application complète, rassemblant les services de prêt d’or et de casier sur une seule plate-forme. Co-fondée par les anciens dirigeants de Paytm Nitin Misra et Deepak Abbot, la startup vise à faciliter les prêts d’or et d’autres services connexes. « Les Indiens achètent beaucoup d’or avec des réserves des ménages de plus de 25 000 tonnes. Cependant, les prêts contre de l’or sont en grande partie non organisés et mal desservis par les banques et les NBFC », explique Misra.

Avec le numérique, indiagold veut non seulement organiser ce secteur mais aussi supprimer la stigmatisation liée aux prêts d’or. « Prendre des prêts contre de l’or est généralement considéré comme une défaite dans la vie et est stigmatisé dans notre société. Avec nos services numériques, nous minimisons l’interaction humaine et réduisons complètement le besoin d’apporter l’or à une banque ou à une succursale NBFC », explique Misra.

Lors d’une demande de prêt d’or d’un client via l’application indiagold, un représentant est envoyé chez elle avec l’équipement nécessaire pour peser et évaluer les bijoux et les emballer en toute sécurité pour le transport. Avec photos et autres justificatifs en place, le montant du prêt de la cliente est sanctionné sur place et crédité directement sur son compte bancaire. «Ce n’est qu’après que le client a reçu l’argent que notre représentant quitte les lieux», explique Misra.

La startup travaille avec des prêteurs enregistrés pour accorder des prêts. « Puisque nous gérons l’argent du prêteur, nous faisons notre commission sur lui. Le client ne paie que les intérêts des prêts comme avec n’importe quel prêteur traditionnel », explique Misra. Pour le service de casier, la startup récupère les bijoux chez le client dans un coffre-fort biométrique et les amène à l’installation de stockage de l’institution partenaire. Il facture des frais de 99 à 249 Rs selon le plan et fournit une assurance pour tous les plans, ce qui, selon Misra, n’était pas disponible avec un casier traditionnel dans les banques.

Le client peut suivre l’ensemble du processus depuis l’enlèvement jusqu’au stockage depuis l’application pour les services de prêt d’or et de casier d’or. « Notre application permet également à nos clients de contracter des prêts contre les bijoux dans leurs casiers. Cela a aidé nos clients pendant la pandémie de Covid-19 lorsqu’ils ont manqué de crédit et de disponibilité de liquidités en cas d’urgence », partage Misra. Avec plus de 198 000 clients effectuant des transactions, indiagold est sur des montagnes russes depuis 2020. « Les blocages ont initialement eu un impact sur nos plans d’affaires et d’expansion. Mais notre service d’or numérique était déjà populaire, ce qui a incité les clients à utiliser nos facilités de prêt d’or et de casier », explique Misra. Avec des opérations à Delhi-NCR actuellement, la startup vise à s’étendre bientôt à d’autres villes.

