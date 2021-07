Indian Bank a un carnet de commandes de Rs 20,000 crore dans le livre de l’entreprise: Padmaja Chunduru, MD & CEO

Nous avons obtenu l’approbation du conseil d’administration pour prendre une participation de 9,9 % dans la banque de défaut proposée, National Asset Reconstruction Co (NARCL).

Indian Bank, qui a triplé son bénéfice net au premier trimestre de l’exercice 22, déclare que, après la fusion d’Allahabad Bank, les avantages de la synergie se font sentir en termes de rentabilité. La fusion des opérations informatiques et l’intégration des systèmes ont permis de réaliser des économies d’échelle grâce à la rationalisation des fournisseurs, à une tarification plus fine des AMC et à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle. Lors d’une conférence de presse virtuelle, après avoir publié les résultats, Padmaja Chunduru, MD & CEO, a déclaré que bien que le portefeuille de prêts aux entreprises de la banque ait connu une croissance modérée au cours du trimestre clos en juin en raison de l’impact de la deuxième vague de Covid, elle s’attend à ce que la tarte de croître significativement au cours des deux prochains trimestres, grâce à l’amélioration de l’activité économique. Extraits :

Au premier trimestre, la croissance des prêts aux entreprises semble presque modérée ?

Les progrès ont été principalement menés par le secteur RAM (commerce de détail, agriculture et MPME) qui a augmenté de 13% et le portefeuille d’entreprise était presque en sourdine. Cependant, il y a suffisamment de traction disponible, il y a beaucoup d’approbations en attente d’être déboursées. Nous avons un arriéré de Rs 20 000 crore dans l’entreprise qui doit être déboursé. Je pense qu’au cours des deux prochains trimestres, les prêts aux entreprises reprendront car de nouvelles entreprises se forment dans l’industrie. Nous nous attendons à ce que la demande provienne des PSU, des projets routiers, des secteurs de l’acier et du ciment. Il existe également des plans d’expansion de la part d’entreprises de premier plan.

Pensez-vous que la banque a atteint un niveau où un bénéfice net de plus de 1 000 crores de roupies pourrait être réalisé de manière cohérente en un trimestre ?

Nous avons atteint un niveau où nous avons une visibilité sur la rentabilité grâce à nos hypothèses sur la stabilité économique. Si nous pouvons atteindre un bénéfice net de 1 182 crores de roupies dans un quart des incertitudes liées au verrouillage de Covid-19, nous pensons avoir la visibilité sur les flux de revenus. Et si l’un d’eux ne fonctionne pas, nous avons suffisamment de diversification pour qu’un autre flux de revenus nous rattrape. Je pense que c’est une performance qui peut être soutenue, à moins que la troisième vague ou quelque chose du genre ne perturbe l’ensemble de l’économie.

Comment s’est passé le nouveau dérapage au premier trimestre ?

Le nouveau dérapage était de l’ordre de 4 204 crores et en dehors de celui-ci, une somme de 2 472 crores de Rs concernait le secteur des PME. Des PME entières étaient sous pression en raison de l’impact de la deuxième vague de Covid et des comptes d’une valeur d’environ 897 crores de roupies ont été restructurés. L’efficacité de la collecte était en baisse en raison de l’impact du verrouillage de Covid, mais nous nous attendons à ce qu’elle s’améliore au cours des prochains trimestres. Les PME représentent actuellement un portefeuille de Rs 67.600 crore, soit 18% à 19%, de l’ensemble du portefeuille de prêts.

Allez-vous prendre une participation dans la mauvaise banque proposée ?

Nous avons obtenu l’approbation du conseil d’administration pour prendre une participation de 9,9 % dans la banque de défaut proposée, National Asset Reconstruction Co (NARCL). Il appartient maintenant à la NARCL de s’adresser au régulateur bancaire et d’obtenir l’approbation de notre demande d’investissement. Nous avons également identifié huit comptes d’un montant de 1 898 crores de roupies à transférer à la banque défaillante pour résolution dans la première phase. Au total, nous avons identifié 33 comptes éligibles au transfert vers la bad bank, dans les phases ultérieures.

Quelles sont les stratégies et les domaines prioritaires pour l’avenir?

Nous avons identifié la transformation numérique, l’exploitation de la solidité du bilan, la maximisation des revenus, l’optimisation des coûts et la croissance des employés comme domaines prioritaires. Dans le cadre de la transformation numérique, les stratégies porteront sur l’amélioration de la pénétration numérique, l’accent mis sur les produits numériques du nouvel âge, la solution de bout en bout pour les prêts numériques et la mise en œuvre d’une solution SIRH. La banque a investi à long terme dans le renforcement de l’infrastructure informatique, de la sécurité informatique et des opérations de réseau. L’accent sera mis sur la conservation du capital, le potentiel d’augmentation de l’exposition des entreprises et la solidité du capital pour diversifier la base d’actifs.

