Indian Bank affiche un bénéfice net de 1 709 crore de roupies au cours de l’exercice 21 au quatrième trimestre

Les provisions et les imprévus étaient à Rs 839 crore contre Rs 4 042 crore et les dépenses d’exploitation ont diminué de 4% à Rs 2 530 crore contre Rs 2 637 crore.

Le prêteur du secteur public Indian Bank a annoncé vendredi un bénéfice net de 1 709 crore de roupies pour le quatrième trimestre de l’exercice 21. La banque basée à Chennai a subi une perte nette de 1 641 crores de roupies au cours du même trimestre de l’exercice précédent. Le revenu total de la banque était de Rs 10, 648 crore par rapport à Rs 11 485 crore, enregistrant une baisse de 7%.

La fusion d’Allahabad Bank avec Indian Bank est entrée en vigueur le 1er avril 2020. En conséquence, les données financières combinées au 31 mars 2020 ont été obtenues par agrégation des nombres audités des deux banques, a déclaré Indian Bank.

Padmaja Chunduru, directeur général et PDG d’Indian Bank, a déclaré que tous les paramètres tels que l’activité, les bénéfices, la qualité des actifs et le capital se sont considérablement améliorés au quatrième trimestre.

Le revenu net d’intérêts de la banque a augmenté de 1% au T4FY21 à Rs 3 334 crore de Rs 3 310 crore au T4FY20 et sur une base séquentielle, il a diminué de 23%. La marge nette d’intérêt (NIM) a diminué de 33 points de base (bps) et s’est établie à 2,34 % contre 2,67 %. Les revenus autres que d’intérêts étaient de Rs 1 744 crore contre Rs 1 728 crore, en raison d’un bénéfice plus élevé sur la vente d’investissement, de revenus de change et de commission PSLC.

Les dépôts CASA ont enregistré une croissance en glissement annuel de 14% et la part de CASA dans le total des dépôts était de 42% en mars 2021 contre 41% il y a un an. La croissance de CASA est principalement tirée par une augmentation en glissement annuel de 32% des dépôts en compte courant et de 12% des dépôts en compte d’épargne.

La qualité des actifs de la banque s’est améliorée au T4, le NPA brut était à 9,85% des avances brutes en mars 2021, ramené de 154 pb en glissement annuel de 11,39% à mars 2020. Le NPA net est descendu à 3,37% contre 4,19% avec une réduction de 82 points de base en glissement annuel. Son ratio d’adéquation du capital total (CRAR) s’est établi à 15,71 % avec une croissance de 244 pb en glissement annuel. Sur une base trimestrielle séquentielle, il a augmenté de 165 pb par rapport à 14,06% au T3FY21.

L’activité totale a enregistré une croissance de 8 % en glissement annuel, atteignant le niveau de 9 28 388 crores de Rs en mars 2021 contre 8 57 499 crores de Rs en mars 2020. Le total des dépôts a augmenté de 10 % en glissement annuel pour atteindre 5 38 071 crores de Rs par rapport à Rs 4,88, 835 crore. Le portefeuille du secteur prioritaire a augmenté à Rs 1,30,274 crore de Rs 1, 27, 542 crore, a déclaré la banque.

