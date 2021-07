Indian Bank Q1 net triple à Rs 1,182 crore

in

Le prêteur du secteur public basé à Chennai, Indian Bank, a annoncé lundi une augmentation de 220% de son bénéfice net à Rs 1 182 crore au premier trimestre de l’exercice 22, contre Rs 369 crore au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Le revenu total s’élevait à Rs 11 500 crore au premier trimestre, enregistrant une croissance stable par rapport à Rs 11 447 crore au cours de la période de l’année dernière. La banque a attribué la croissance exceptionnelle du résultat net à l’augmentation des revenus autres que d’intérêts, à la diminution des dépenses d’intérêts et à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.

Padmaja Chunduru, directeur général et PDG d’Indian Bank, a déclaré aux médias qu’après avoir mené à bien la fusion d’Allahabad Bank au cours de l’année précédente, la banque récolte désormais les bénéfices de la synergie. Avec la reprise du programme de vaccination et l’ouverture de l’économie prévue au cours du prochain trimestre, la banque est bien placée pour tirer parti des opportunités de croissance.

« Le ratio d’adéquation des fonds propres de la banque était de 15,92 %, ce qui la conforte dans la montée en puissance de l’activité. La sursouscription de QIP en juin, ajoutant 1 650 crores de roupies aux capitaux propres, était un autre témoignage de la confiance toujours croissante du marché dans les solides fondamentaux de la banque », a-t-elle déclaré.

La marge nette d’intérêts (NIM) s’est améliorée de 51 points de base (pb) sur une base séquentielle trimestrielle (QoT). Il s’établit à 2,85% au T1FY22, contre 2,83% au T1FY21. Les revenus autres que d’intérêts ont augmenté de 41 % en glissement annuel et de 8 % en glissement trimestriel. Il s’élevait à Rs 1 877 crore, contre Rs 1 327 crore au premier trimestre de l’exercice 21, en raison d’un recouvrement plus élevé des créances irrécouvrables et de l’augmentation des revenus de change.

La banque a amélioré la qualité de ses actifs en ramenant les actifs non performants bruts (GNPA) de 121 points de base à 9,69% contre 10,9%. Le ratio NPA net a également diminué de 29 points de base à 3,47 %, contre 3,76 % au trimestre terminé en juin 2020.

L’adéquation du capital (CRAR) de la banque s’est établie à 15,92 % avec une augmentation de 247 points de base en glissement annuel. Sur une base trimestrielle séquentielle, il a augmenté de 21 points de base contre 15,71% au T4FY21. Le CRAR de niveau I était à 12,22% au 21 juin, contre 10,47%, en hausse de 175bps en glissement annuel. Sur une base trimestrielle séquentielle, il a augmenté de 28 points de base contre 11,94 % au T4FY21. Les dépôts domestiques CASA de la banque ont augmenté de 9% en glissement annuel, tout en étant modérés de 3% en glissement trimestriel et ont atteint 2 20 874 crores de roupies au premier trimestre de l’exercice 22. La part de CASA dans le total des dépôts était de 41 % au premier trimestre de l’exercice 22, contre 42 % il y a un an. Les dépôts en compte courant ont augmenté de 18 % et les dépôts en compte d’épargne de 8 % en glissement annuel.

