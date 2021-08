Indian Bank s’associe à IIT Bombay pour offrir jusqu’à Rs 50 crore de prêts de fonds de roulement aux MPME et aux startups

Indian Bank avait signalé une augmentation de 220% de son bénéfice net à Rs 1 182 crore au premier trimestre de l’exercice 22 par rapport à Rs 369 crore au cours de la période de l’année précédente.

Crédit et financement pour les MPME : La banque indienne basée à Chennai a annoncé lundi avoir conclu un protocole d’accord avec la Society for Innovation and Entrepreneurship (SINE), IIT Bombay, pour étendre la facilité de soutien au crédit aux MPME et aux startups. Conformément au protocole d’accord, SINE identifierait les MPME et les startups en fonction de leurs références et de leur expérience passée et transmettrait à la banque la liste de ces membres qui ont besoin d’une aide financière. L’initiative fait partie du programme de l’Indian Bank pour que les MPME et les startups réalisent leurs efforts de recherche sur le dos d’un soutien financier et soutenu par le centre d’incubation de SINE. La banque a déclaré qu’elle offrirait des prêts allant jusqu’à 50 crores de roupies pour les besoins en fonds de roulement des entreprises ou l’achat de machines, d’équipements, etc.

« SINE, IIT Bombay est le précurseur dans la mise en place de la R&D conjointe avec les industries et le soutien à l’incubation de start-up. SINE, IIT Bombay fournit un soutien au secteur des MPME en fournissant des accords de recherche et développement conjoints et un soutien technique et financier pour l’incubation et l’accélération de produits technologiques haut de gamme », a déclaré la banque dans un communiqué. La Banque indienne avait auparavant un programme MPME Prerana pour soutenir les entrepreneurs MPME par le biais d’ateliers de développement des compétences et de renforcement des capacités dans les langues locales. Des sessions de formation en ligne pour les MPME sont organisées dans le cadre du dispositif de formation des entreprises en matière de comptabilité.

Indian Bank avait signalé une augmentation de 220% de son bénéfice net à Rs 1 182 crore au premier trimestre de l’exercice 22 par rapport à Rs 369 crore au cours de la période de l’année précédente. La qualité de ses actifs s’est également améliorée avec une baisse des actifs non productifs bruts (GNPA) de 121 points de base à 9,69 % contre 10,9 %. Le ratio NPA net de la banque était de 3,47 %, en baisse de 29 points de base par rapport à 3,76 % au trimestre clos de juin 2020.

Dans l’ensemble, le crédit bancaire brut déployé en faveur des micro et petites entreprises (MPE) avait continué de se contracter en mai, pour le deuxième mois consécutif de l’EX22. L’encours en mai 2021 s’élevait à Rs 10,27 lakh crore, enregistrant une croissance négative de 3,6% en glissement annuel (YoY) par rapport à Rs 10,65 lakh crore en mai 2020, les dernières données de la Reserve Bank of India (RBI) ont montré . La croissance négative en glissement annuel avait encore augmenté par rapport à moins 2,2% en avril 2021, qui faisait suite à la croissance la plus faible de 2,5% enregistrée en mars 2021 depuis sa précédente chute la plus profonde à 1,5% en mai 2020.

