Indian Crypto Exchange WazirX dit que la base d’utilisateurs a augmenté de plus de 10 fois en 2021

L’échange cryptographique indien WazirX, propriété de Binance, a déclaré que sa base d’utilisateurs avait été multipliée par plus de 10 pour atteindre 10 millions cette année.

WazirX a enregistré un volume de transactions de plus de 38 milliards de dollars depuis le début de l’année, ce qui équivaut à une croissance mensuelle moyenne de 44%, a annoncé vendredi la bourse. mots, les grandes villes du pays à l’exception des six plus grandes : Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad. Les performances de l’échange cette année démontrent la popularité croissante de la crypto en Inde malgré l’incertitude persistante quant à son interdiction par le gouvernement. la réglementant en tant que classe d’actifs. WazirX, aux côtés d’autres acteurs de la cryptographie, a été invité à rencontrer le gouvernement la semaine prochaine pour partager son point de vue sur l’industrie.

