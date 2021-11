Indian Crypto Unicorn CoinDCX prévoit d’introduire une introduction en bourse une fois le permis réglementaire: rapport

CoinDCX, la première licorne crypto de l’Inde, envisage de s’inscrire, une fois que la réglementation le permettra, a déclaré lundi le co-fondateur Neeraj Khandelwal dans une interview à Bloomberg Television.

L’industrie indienne de la cryptographie est confrontée à une grave incertitude réglementaire, grâce à un projet de loi qui prévoit d’interdire la plupart des formes de crypto-monnaies privées. Cependant, CoinDCX reste optimiste quant à ses plans d’offre publique initiale (IPO) et pense qu’une telle décision donnerait une légitimité à l’industrie. « Dès que le gouvernement ou les situations nous le permettront, nous essaierons une introduction en bourse », a déclaré Khandelwal. La bourse veut inspirer la confiance dans l’industrie grâce à son introduction en bourse, de la même manière que Coinbase l’a fait avec sa cotation, a ajouté Khandelwal. La chronologie de l’introduction en bourse sera déterminé en fonction de la réglementation gouvernementale entrante, a déclaré le co-fondateur. CoinDCX n’a ​​pas répondu à une demande de commentaire. L’échange de crypto est devenu une licorne, une société privée valorisée à plus d’un milliard de dollars, après un tour de table de 90 millions de dollars en août de cette année. La société a reçu un financement du B Capital Group du cofondateur de Facebook, Eduardo Saverin, de Coinbase, de Polychain Capital, de Block.one et de Jump Capital.

