Indian Idol 12 : Karan Johar, la star virale Sahdev Dirdo apparaîtra en demi-finale

La 12e saison d’Indian Idol prépare le terrain avant sa grande finale de 12 heures le 15 août avec une apparition du cinéaste vedette Karan Johar. Le réalisateur de Kuch Kuch Hota Hai apparaîtra en demi-finale cette semaine. L’élément surprise du spectacle sera l’interprétation par les finalistes de chansons de certains de ses films remarquables.

L’animateur Aditya Narayan discutera avec le réalisateur de The Karan Johar Special. Johar est connu pour avoir des chansons à succès dans tous ses films et révélera comment il choisit les chansons pour ses projets. Les juges Anu Malik, Himesh Reshammiya et Sonu Kakkar rejoindront KJo – comme il est communément appelé – pour la conversation.

Côté travail, KJo a annoncé son retour en tant que réalisateur avec Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, avec Alia Bhatt et Ranveer Singh.

Un autre invité spécial rejoindra le cinéaste primé sur la scène de The Greatest Grand Finale Ever — Sahdev Dirdo de Bachpan Ka Pyaar, renommée virale. Narayan a déjà publié une bobine Instagram sur l’interprétation populaire mettant en vedette Sahdev et les six finalistes.

Sahdev, originaire du district de Sukma dans le Chhattisgarh, est récemment devenu viral sur les réseaux sociaux, grâce à une vieille vidéo le montrant chantant “Jaane meri jaaneman bachpan ka pyaar”. Plusieurs célébrités ont déjà utilisé le rendu sur leurs profils de médias sociaux avec Kapil Sharma, Bharti Singh, Aastha Gill et Badshah parmi les lève-tôt pour partager le rendu du jeune sur leurs bobines Instagram. Suite à sa popularité soudaine, Sahdev a récemment rencontré le ministre en chef du Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, qui l’a félicité. Le rappeur Badshah souhaite également une collaboration avec le jeune.

La plus grande grande finale de 12 heures de tous les temps sera diffusée le jour de l’indépendance, entre midi et minuit pour sélectionner la 12e idole indienne parmi Shanmukhapriya, Pawandeep Rajan, Arunita Kanjilal, Mohd Danish, Sayli Kamble et Nihal Turao.

