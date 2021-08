Indian Immunologicals devrait commencer la production de Covaxin dans un mois

in

Cette usine produirait six millions d’unités supplémentaires du Covaxin.

Indian Immunologicals (IIL), une entreprise du secteur public, commencera à fabriquer et à fournir des vaccins Covid-19 d’ici la fin août ou début septembre à partir de ses installations d’Hyderabad. Cela augmenterait la production du vaccin Covaxin de Bharat Biotech dans le pays.

VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog, a déclaré qu’il y avait maintenant une certaine visibilité sur la contribution de l’IIL, avec la fourniture de deux millions de doses attendues d’août à septembre. Les deux autres sociétés du secteur public, Haffkine Biopharmaceutical Corporation à Mumbai et Bharat Immunologicals & Biologicals à Bulandshahar (Uttar Pradesh) devraient prendre un peu plus de temps pour démarrer la production car elles construisent des infrastructures, qui pourraient être prêtes d’ici novembre ou décembre.

Le gouvernement a déclaré mardi au Rajya Sabha que sur la base des informations partagées par les fabricants de vaccins, la production mensuelle de Covaxin devrait atteindre 58 millions de doses, tandis que Serum Institute of India devrait atteindre 120 millions de doses par mois. Répondant à une question de capacité de fabrication de Covaxin et de Covishield, le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a déclaré dans une réponse écrite que la capacité de production de Covishield devrait passer de 110 millions de doses à plus de 120 millions de doses par mois.

La capacité de production de Covaxin devrait passer de 25 millions de doses par mois à environ 58 millions de doses par mois. Le gouvernement avait lancé en juin la mission Covid Suraksha pour augmenter la production de Covaxin de Bharat Biotech en utilisant les capacités de deux entreprises du secteur public central et d’une entreprise publique. Un transfert de technologie a également été effectué au Gujarat Covid Vaccine Consortium dirigé par le Gujarat Biotechnology Research Center avec Hester Biosciences et OmniBRx Biotechnologies.

La disponibilité de Covaxin a été affectée car Bharat Biotech n’a pas été en mesure d’augmenter sa capacité de production. Selon Paul, une quantité importante de vaccins devait provenir de la nouvelle installation de Bharat Biotech à Bengaluru, mais il y a eu des problèmes de production, d’assurance qualité, de standardisation et d’optimisation de la production, ce qui prend du temps et a entraîné un retard dans la montée en cadence de la production. .

Ces problèmes ont maintenant été résolus et la fabrication a commencé. Bharat Biotech a également créé des installations supplémentaires à Ankleshwar où elle possédait une usine de vaccins antirabiques. Cette usine produirait six millions d’unités supplémentaires du Covaxin.

En juillet 2021, le gouvernement a fourni 51 crores de doses du vaccin Covid-19 et Paul a déclaré que le gouvernement espérait que la feuille de route d’août à décembre tiendrait. Le gouvernement a annoncé qu’il fournirait 135 crores de vaccins, qui devraient être disponibles entre août et décembre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.