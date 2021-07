Indian Oil Corporation va construire une usine d’hydrogène vert à la raffinerie de Mathura

in

L’Indian Oil Corporation (IOC), gérée par l’État, a annoncé vendredi qu’elle construirait la première usine d’hydrogène vert du pays dans sa raffinerie de Mathura. Les centrales solaires et éoliennes peuvent produire de l’hydrogène vert à l’aide d’électrolyseurs, et la société a l’intention d’acheminer l’électricité de son projet éolien au Rajasthan pour produire de l’hydrogène dans la raffinerie de Mathura.

L’annonce suit de près le dévoilement par le gouvernement central de son intention d’imposer des obligations de consommation d’hydrogène vert aux producteurs d’engrais et aux raffineurs de pétrole afin de créer un marché pour l’hydrogène vert. « À notre avis, l’hydrogène vert remplacera les carburants émetteurs de carbone utilisés dans la raffinerie pour transformer le pétrole brut en produits à valeur ajoutée tels que l’essence et le diesel », a déclaré le président d’IOCL, Shrikant Madhav Vaidya.

L’entreprise travaille déjà sur la recherche et le développement de la production, du stockage et des applications d’hydrogène comme les piles à combustible à hydrogène. Elle a déjà annoncé son intention d’exploiter 15 bus à pile à combustible dans la région de Delhi-NCR avec Tata Motors, et a récemment partagé une déclaration d’intention avec la société norvégienne Greenstat pour mettre en place un centre d’excellence sur l’hydrogène en Inde pour accélérer une transition progressive des énergies fossiles vers les énergies renouvelables.

La NTPC, gérée par l’État, prévoit également de produire de l’hydrogène vert à une échelle commerciale à partir de l’électricité générée par les panneaux solaires qui seront installés dans son prochain parc d’énergie renouvelable de 4 750 mégawatts à Rann of Kutch à Khavada, dans le Gujarat.

La mise en place d’une unité de fabrication d’électrolyseurs faisait également partie de l’annonce d’investissement dans l’énergie verte de 75 000 crores de roupies récemment faite par Reliance Industries.

“IOCL a tracé un chemin de croissance stratégique pour se concentrer sur ses activités principales de raffinage et de commercialisation de carburant tout en faisant de plus grandes percées dans la pétrochimie, l’hydrogène et la mobilité électrique au cours des dix prochaines années”, a déclaré Vaidya, ajoutant que “Mathura a été sélectionné (pour production d’hydrogène) en raison de sa proximité avec la zone Taj Trapezium ».

