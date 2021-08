Indian Oil investira Rs 1 lakh crore au cours des 4 à 5 prochaines années pour augmenter la capacité de raffinage

in

Dans le but de renforcer son avenir à long terme, IOC se concentre également sur l’intégration optimale de ses processus de raffinage actuels pour produire plus de produits chimiques par baril de pétrole, a déclaré vendredi le président SM Vaidya.

Indian Oil (IOC) a annoncé vendredi qu’elle investirait près d’un crore de Rs 1 lakh pour augmenter sa capacité de raffinage de près d’un tiers au cours des 4 à 5 prochaines années. Dans le but de renforcer son avenir à long terme, IOC se concentre également sur l’intégration optimale de ses processus de raffinage actuels pour produire plus de produits chimiques par baril de pétrole, a déclaré vendredi le président SM Vaidya.

“Cela intensifiera l’intégration de la pétrochimie et des lubrifiants, conduisant à un portefeuille de produits diversifié et à une maximisation des bénéfices”, a ajouté Vaidya.

Le conseil d’administration de la société avait en juin approuvé l’approbation initiale pour la mise en place du tout premier «projet de monomère de styrène» de l’Inde à un coût estimé de Rs 4 495 crore. Le projet, d’une capacité de 387 000 tonnes métriques par an, sera situé dans la raffinerie et le complexe pétrochimique de Panipat, et utilisera l’éthylène qui sera produit dans la prochaine unité INDMAX de la raffinerie. L’unité INDMAX est en cours de construction dans le cadre du programme d’expansion de Rs 32 946 crore de la raffinerie.

Explorant des options énergétiques alternatives, IOC travaille sur des solutions autour du gaz naturel comprimé (GNC), du gaz naturel liquéfié, de l’hydrogène-CNG, des biocarburants, de l’hydrogène et de la mobilité électrique, a déclaré Vaidya, s’adressant à la 62e assemblée générale annuelle de l’entreprise vendredi. « Notre accent sera mis sur l’énergie verte pour alimenter de nouveaux projets et des extensions de raffinerie », a-t-il ajouté.

La société a récemment annoncé qu’elle construirait la première usine d’hydrogène vert du pays dans sa raffinerie de Mathura. Les centrales solaires et éoliennes peuvent produire de l’hydrogène vert à l’aide d’électrolyseurs, et la société a l’intention d’acheminer l’électricité de son projet éolien au Rajasthan pour produire de l’hydrogène dans la raffinerie de Mathura.

Afin de tirer parti des abondantes réserves d’aluminium du pays pour le secteur de la mobilité électrique, Indian Oil et la société israélienne Phinergy ont formé une coentreprise pour commercialiser la technologie des batteries aluminium-air pour les équipementiers indiens.

La société a déjà annoncé son intention d’étendre le champ d’activité de sa coentreprise existante avec la société pétrolière et gazière d’État malaisienne Petronas pour inclure les terminaux GNL, les stations GNC, les projets CGD, les activités CBG et la vente au détail de carburants de transport.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.