Indian Oil rating – Hold: le gain des stocks a donné un coup de fouet aux bénéfices

Nous avons réduit le GRM FY22E d’IOC à 3 $ / bbl contre 3,4 $ / bbl plus tôt, mais nous avons relevé l’estimation Ebitda de la pétrochimie de 45% à 70 milliards de roupies. L’impact net est une mise à niveau du BPA FY22E de 4%

Le BPA récurrent de l’Indian Oil Corporation (IOC) au quatrième trimestre de l’exercice21 est en hausse de 4x en glissement annuel, grâce à la hausse des stocks par rapport à la perte, au bond de l’Ebitda pétrochimique et à la baisse des coûts d’intérêt. Le BPA récurrent de l’exercice 21 est également en hausse de 4x en glissement annuel, sous l’effet des mêmes facteurs qu’au quatrième trimestre, en plus d’une hausse de 37% en glissement annuel de la marge commerciale nette du carburant automobile. Nous avons augmenté le BPA FY22E de 4% et le TP de 5% à Rs 110 (3% à la hausse) principalement sur la mise à niveau de l’Ebitda pétrochimique pour refléter la récente vigueur de la marge et les perspectives.

La marge commerciale nette est faible en FY22-DT à 0,43 Rs / l. Une hausse de prix de Rs 2,05-2,5 / l est nécessaire pour la porter à Rs 2,5 / l, ce qui est notre estimation FY22. Nous sommes optimistes quant aux hausses futures compte tenu du bilan du gouvernement. Le GRM d’IOC est faible en FY22-TD et la récupération dans les fissures de diesel est la clé pour que le GRM atteigne notre estimation FY22 de 3 $ / bbl. Nous rétrogradons IOC à Hold de ADD alors que nous attendons la récupération du GRM et de la marge marketing.

Nouvelles connexes

Infosys, Indian Oil, Adani Green, Bosch, HPCL, Biocon, JK Lakshmi Cement, Relaxo stocks en bref Prix ​​de l’essence et du diesel aujourd’hui 10 avril 2021: prix du carburant stables; Voir les tarifs à Mumbai, Delhi, dans d’autres villes Nos stratégies d’automatisation ont été accélérées au cours de la dernière année: Shrikant Madhav Vaidya, président d’Indian Oil Corp

Augmentation du BPA au T4 tirée par le gain de stocks et le bond de l’Ebitda pétrochimique: le BPA récurrent du T4FY21 autonome est en hausse de 4,3x en glissement annuel, grâce à (i) un gain estimé sur le brut et les stocks de produits de 84 milliards de roupies vs une perte de 185 milliards de roupies au quatrième trimestre de 20; (ii) bond de 4,7x en glissement annuel de l’Ebitda pétrochimique à 22,5 milliards de roupies; et (iii) baisse de 42% en glissement annuel du coût des intérêts (la dette est en baisse de 12% en glissement annuel mais en hausse de 41% en glissement annuel à Rs 1 023 milliards à fin mars ’21). Le GRM rapporté était de 12,5 $ / bbl contre moins 9,6 $ / bbl au T4FY20, tandis que le GRM de base à 4,5 $ / bbl est en baisse de 44% en glissement annuel contre 8,2 $ / bbl au T4FY20.

La marge nette de commercialisation est en baisse de 61% en glissement annuel à Rs 1,2 / l. Hors gain / perte de stock, le BPA autonome du T4 est en baisse de 84% en glissement annuel. Le bénéfice récurrent consolidé du T4 s’est établi à Rs 90,3 milliards contre une perte de Rs 5,5 milliards au T4FY20; La part du bénéfice de JV / associés est en hausse de 6% en glissement annuel, tirée par le bénéfice récurrent de la filiale Chennai Petroleum de 2,3 milliards de roupies contre une perte de 16,4 milliards de roupies au T4FY20.

Marge de commercialisation du carburant automobile faible en FY22-TD: La marge de commercialisation nette du carburant automobile a augmenté de 37% en glissement annuel à Rs 3.05 / l en FY21. Il est faible à Rs 0,66 / l le 19-mai’21 et Rs 0,43 / l en FY22-TD malgré des hausses de prix de l’essence et du diesel de Rs 2,5-2,8 / l au cours des deux dernières semaines. La marge nette est estimée à Rs 0,39 / l le 1er juin 21 et Rs 0,79 / l le 16 juin 21.

Core GRM up qoq in Q1FY22-TD: Nous estimons le Q1FY22-TD GRM d’IOC à 0,79 $ / bbl. Une reprise progressive de la demande mondiale au fur et à mesure que les vaccins sont déployés peut aider les fissures du diesel et le GRM à se rétablir.

Augmenter le BPA et le prix cible de l’exercice 22E: Nous avons réduit le GRM de l’exercice 22e d’IOC à 3 / bbl de 3,4 $ / bbl plus tôt, mais avons relevé l’estimation de l’Ebitda pétrochimique de 45% à 70 milliards de roupies pour refléter la force des marges pétrochimiques en raison de la tempête de neige sur la côte du golfe des États-Unis en Feb’21; nous estimons l’Ebitda pétrochimique d’IOC à 23 milliards de roupies au T1FY22E. L’impact net est une amélioration du BPA de l’exercice 22E de 4% et du TP de 5% à 110 Rs. La reprise de la marge de commercialisation du carburant automobile et du GRM est la clé de l’amélioration de la performance des actions d’IOC.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.