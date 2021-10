Indian Oil s’attend à ce que la raffinerie fonctionne à 100 % en un trimestre alors que la demande de carburant revient

La demande énergétique de l’Inde a diminué de moitié après l’imposition d’un verrouillage à l’échelle nationale fin mars de l’année dernière.

Indian Oil (IOC), la plus grande société pétrolière du pays, s’attend à ce que le cycle de raffinage atteigne 100% d’ici un trimestre à mesure que la demande de carburant reviendra, a déclaré son président SM Vaidya. S’exprimant au Forum indien de l’énergie par CERAWeek, il a déclaré que la demande de GPL d’essence et de gaz de cuisine était déjà supérieure aux niveaux pe-Covid et que le diesel – le carburant le plus consommé dans le pays – revenait progressivement à la normale. « La demande d’énergie rebondit en Inde avec la reprise de l’activité économique » après une pandémie dévastatrice, a-t-il déclaré.

La demande énergétique de l’Inde a diminué de moitié après l’imposition d’un verrouillage à l’échelle nationale fin mars de l’année dernière. Mais avec l’assouplissement progressif des restrictions, l’activité économique a rebondi. Vaidya a déclaré que la forte demande d’énergie en Inde ne ferait que croître à l’avenir.

« Le GPL et l’essence ont déjà dépassé les niveaux d’avant Covid, et nous prévoyons que la capacité des raffineries atteindra 100% d’ici le prochain trimestre », a-t-il déclaré. Les raffineries d’IOC fonctionnaient à 82 % de leur capacité en septembre et dépassent les 90 % ce mois-ci. Il a déclaré qu’IOC renforce son activité principale de raffinage et cherche à augmenter sa capacité de raffinage à 105 millions de tonnes par an contre 80,5 millions de tonnes actuellement au coût de 13,5 milliards de dollars.

« Le pétrole continuera d’être le carburant principal pour les deux prochaines décennies », a-t-il déclaré. « Le pays a besoin de toutes les formes d’énergie, et en tant qu’entreprise responsable, IndianOil renforce son cœur de métier tout en se développant dans le domaine de l’énergie verte. » dit Vaidya.

