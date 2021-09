Indian Overseas Bank hors de la liste de surveillance des actions correctives rapides: RBI

in

IOB a été placé sous PCA en 2015.

La Banque de réserve a retiré mercredi la banque indienne d’outre-mer du cadre d’action corrective rapide (PCAF), à la suite de l’amélioration de divers paramètres et d’un engagement écrit selon lequel le prêteur public se conformera aux normes de capital minimum.

Lors d’un examen des performances de l’IOB, le Conseil de surveillance financière sur la base des résultats financiers publiés pour 2020-2021 a constaté que la banque n’avait pas enfreint le paramètre PCA, a déclaré la RBI dans un communiqué.

La banque s’est engagée par écrit à se conformer en permanence aux normes de capital réglementaire minimum, de NPA net et de ratio de levier, a-t-il ajouté.

Le prêteur a également informé la RBI des améliorations structurelles et systémiques qu’il a mises en place, ce qui aiderait la banque à continuer de respecter ces engagements.

“Compte tenu de tout ce qui précède, il a été décidé que l’Indian Overseas Bank est retirée des restrictions du PCA sous réserve de certaines conditions et d’une surveillance continue”, a ajouté la banque centrale.

Plus tôt ce mois-ci, la RBI avait également retiré UCO Bank du cadre de la PCA. Pourtant, un prêteur du secteur public Banque centrale de l’Inde est en PCA.

Le PCA est déclenché lorsque les banques enfreignent certaines exigences réglementaires telles que le rendement des actifs, le capital minimum et le montant de l’actif non performant.

Les restrictions du PCA empêchent la banque de plusieurs manières de prêter librement et l’obligent à opérer dans un environnement restrictif qui s’avère être un obstacle à la croissance.

Les actions d’IOB ont clôturé à 20,50 roupies chacune, en hausse de 0,74% par rapport à l’ESB. La décision de la RBI a été annoncée après la fermeture des heures de commercialisation.

La banque avait affiché un bénéfice net annuel de Rs 831 crore pour l’exercice clos en mars 2021.

