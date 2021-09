Indian Pharma : un secteur stratégique de ‘Make in India’ à ‘Make and Develop in India’

L’industrie pharmaceutique indienne aura non seulement besoin de politiques stables et de transformations réglementaires pour prospérer, mais aussi de solides collaborations entre le gouvernement, l’industrie et les instituts universitaires et de recherche existants pour favoriser l’innovation.

Par Sudarshan Jain

L’Inde est un acteur de premier plan et en croissance rapide dans l’industrie pharmaceutique mondiale. L’Inde est le plus grand fournisseur de médicaments génériques au monde, occupant une part de 20 % de l’offre mondiale en volume et fournit environ 60 % de la demande mondiale de vaccins. L’industrie pharmaceutique indienne a une taille de 42 milliards de dollars et se classe au troisième rang mondial pour la production en volume et au treizième en valeur. « L’industrie pharmaceutique en plein essor de l’Inde est non seulement une grande source d’innovation et de création d’emplois, mais elle est également devenue un fournisseur mondial de soins de santé dans le besoin », a déclaré le ministre de la Santé et des Produits chimiques et des engrais de l’Union Mansukh Mandaviya. Le pays a exporté plus de 66 millions de doses de COVID-19 vers 95 pays au cours des 16 derniers mois.

L’industrie est d’une importance stratégique pour l’Inde en termes de contribution économique et de commerce extérieur. Prêt à atteindre 120 à 130 milliards de dollars d’ici 2030, le secteur contribue de manière significative à la croissance économique de l’Inde, soit 1,7 % du PIB du pays l’année dernière, contre 1 % il y a dix ans. Pour que l’Inde maintienne sa position de pharmacie mondiale, il est vital de progresser en termes de chaîne de valeur et de promouvoir l’innovation et la recherche et développement. Alors que l’Inde a connu quelques premiers succès avec plus de 5 lancements de NME et d’autres en préparation, l’échelle globale de l’innovation continue d’être à la traîne par rapport aux autres pays, motivée par le besoin d’amélioration de tous les éléments qui doivent créer un écosystème d’innovation.

La grande question est : comment la pharma indienne peut-elle devenir le secteur du lever du soleil ? Plus important encore, comment favoriser une culture de la recherche, du développement et de l’innovation. Bien que certaines améliorations aient été apportées au fil des ans, il y a encore place à l’amélioration. Par exemple, nous devrions envisager la simplification des processus d’approbation réglementaire pour permettre la découverte et le développement rapides de médicaments. De plus, dans des domaines émergents comme les biosimilaires où les investissements en R&D sont 10 à 20 fois plus élevés que pour les produits génériques, les approbations réglementaires entraînent parfois des retards excessifs. Actuellement, le délai d’approbation est de plus de deux à trois ans. De tels défis entraînent non seulement des dépassements de coûts, mais constituent également des obstacles par rapport à d’autres marchés pour le lancement de nouveaux médicaments. Pour garantir que cela se passe plus facilement, des étapes simples telles que la réduction du nombre d’agences impliquées et la simplification de la documentation requise et des modes de soumission seront utiles. Le système de gestion de projet et le guichet unique peuvent faciliter les affaires et être le catalyseur de la culture de l’innovation.

L’innovation, la recherche et le développement nécessitent d’énormes investissements. L’exploration de mécanismes pour inciter les investissements dans la recherche et l’évaluation de divers mécanismes de financement tels que le soutien budgétaire du gouvernement, le capital-risque, le financement de la RSE en plus des incitations fiscales seront essentiels pour inciter les entreprises à se lancer dans l’innovation.

De plus, il y a un grand besoin et une grande marge pour renforcer la collaboration entre l’industrie et le milieu universitaire, y compris la constitution d’une base de talents qui peut être nécessaire pour que l’industrie monte dans la chaîne de valeur. L’industrie fournit actuellement des emplois à plus de 2,7 millions de personnes dans des domaines hautement qualifiés tels que la fabrication et la recherche et le développement. Ce renforcement de la base de talents et l’amélioration des compétences seront importants pour l’emploi futur. Ainsi, il est important que nous investissions dans la R&D pour stimuler les innovations.

Nous devons croître trois fois au cours des 10 prochaines années pour atteindre l’objectif souhaité, ce qui nécessitera un effort intensif vers un cadre politique visant à améliorer la capacité de R&D des sociétés pharmaceutiques indiennes pour la création de nouvelles molécules.

Voyons comment le monde global encourage les innovations. Les gouvernements du monde entier soutiennent leurs industries pharmaceutiques grâce à des allégements fiscaux compétitifs sur les investissements en R&D, des transferts de technologie, des gains en capital et des processus réglementaires flexibles.

De plus, la mise en place de taux d’imposition différentiels pour les entreprises innovantes les aidera à attirer davantage d’investissements. Par exemple, en Irlande, Knowledge Development prélève un taux d’imposition des sociétés de 6,25 % sur les bénéfices de R&D éligibles. En revanche, l’Inde a introduit une patent box (autorisant des taux d’imposition préférentiels pour les revenus de la propriété intellectuelle) en 2016, et les revenus de redevances des brevets développés et enregistrés en Inde sont imposés à un taux préférentiel de 10 % (plus les surtaxes applicables). Pour rendre les investissements plus lucratifs, nous devrions envisager soit d’augmenter la portée des revenus éligibles pour inclure les revenus des produits brevetés, les revenus de la vente des droits brevetés et des produits incorporant l’invention brevetée, soit de réduire le taux d’imposition préférentiel.

L’industrie pharmaceutique indienne est à l’aube d’un pas de géant à partir duquel elle se repositionne en tant que leader mondial du développement de médicaments. Cela n’est pas possible sans innovations et investissements substantiels en R&D. Pour encourager les investissements en R&D du secteur privé, il est nécessaire d’investir davantage dans les biosimilaires et les nouvelles entités moléculaires et cela peut se produire si des mesures telles que des allégements fiscaux de 200 % pour les « investissements en R&D », qui nécessitent des investissements plus importants et des engagements de ressources plus longs de la part des entreprises privées, sont repris. Il est temps d’investir dans l’innovation et de récompenser l’innovation incrémentale pour que la pharma indienne devienne le secteur en devenir.

L’industrie pharmaceutique indienne aura non seulement besoin de politiques stables et de transformations réglementaires pour prospérer, mais aussi de solides collaborations entre le gouvernement, l’industrie et les instituts universitaires et de recherche existants pour favoriser l’innovation. L’avantage stratégique de l’Inde en termes d’échelle de fabrication, de base de talents scientifiques, de profil démographique et de solides compétences informatiques positionne l’Inde comme un pôle d’innovation pour le secteur pharmaceutique. Le moment est venu et nous devons « saisir l’opportunité ».

(L’auteur est le secrétaire général de l’Alliance pharmaceutique indienne (IPA). L’article est à titre informatif uniquement. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.