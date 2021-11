Indian Railways a réaménagé Habibganj pour devenir la gare de Rani Kamlapati ; Savoir comment le nom de la station est modifié

Lundi, la gare sera inaugurée par le Premier ministre Narendra Modi.

Le nom de la gare Habibganj des chemins de fer indiens à Bhopal a été changé en gare de Rani Kamlapati. La semaine dernière, le gouvernement de l’État du Madhya Pradesh a proposé cela au Centre, qui a donné l’autorisation sans délai. Cela coïncide avec l’inauguration de la gare, qui a été réaménagée à un coût d’environ Rs 100 crore avec une participation privée. Lundi, la gare sera inaugurée par le Premier ministre Narendra Modi, selon un rapport d’IE. Le gouvernement du député a déclaré que le changement de nom de la station était destiné à honorer la mémoire ainsi que les sacrifices consentis par une reine de la communauté Gond.

Qui était Rani Kamlapati ?

Rani Kamlapati était la veuve de Nizam Shah. La dynastie Gond du Shah régnait alors sur Ginnorgarh, à 55 kilomètres de Bhopal, au XVIIIe siècle. Le célèbre palais Kamlapati de sept étages à Bhopal a été construit par Nizam Shah en son nom. Selon CM Shivraj Singh Chouhan, Kamlapati était la « dernière reine hindoue de Bhopal ». La reine a effectué un excellent travail dans le domaine de la gestion de l’eau et a également créé des temples et des parcs, a-t-il déclaré.

Pourquoi le nom d’une gare change-t-il ?

Selon le rapport, le changement de nom des gares n’est pas nouveau. Plusieurs fois, les gouvernements des États décident de changer les noms des stations pour représenter l’histoire ou une demande populaire de longue date, ou dans le cadre d’un projet politique poussant à une iconographie plus large.

Comment les noms des gares sont-ils modifiés ?

Il existe une idée fausse selon laquelle le transporteur national peut changer le nom de ses stations. Cependant, ce n’est pas le cas. Bien que la gare puisse appartenir à Indian Railways, elle ne s’occupe pas de la nommer. Ceci est laissé à la discrétion du gouvernement de l’État concerné. Le changement de nom des gares est un sujet d’État, même si les chemins de fer indiens appartiennent au gouvernement de l’Union. La demande est envoyée par les gouvernements des États au ministère de l’Intérieur, qui donne ensuite son approbation, en tenant le ministère des Chemins de fer au courant. Il est généralement assuré qu’aucune autre gare ferroviaire portant le nouveau nom proposé n’existe dans le pays. Le transporteur national reçoit régulièrement des représentations des partis politiques, des groupes de la société civile ainsi que d’autres pour changer les noms des stations, invoquant des raisons historiques ou des sentiments locaux. Dans la plupart des cas, il répond que cela relève du ministère de l’Intérieur et du gouvernement de l’État.

Que se passe-t-il lorsqu’un nom de station est modifié ?

Une fois que le changement de nom de la gare est notifié par le gouvernement de l’État après toutes les procédures régulières, le transporteur national intervient pour effectuer le travail nécessaire. Un nouveau « code » de gare ferroviaire à des fins d’exploitation ferroviaire devra peut-être être inventé. Ensuite, le changement de nom de la gare est introduit dans son système de billetterie afin que le nouveau nom de la gare ainsi que le code de la gare soient reflétés sur ses billets ainsi que sur les informations de réservation et de train. Enfin, il modifie physiquement le nom de la station inscrit sur la signalétique des quais, du bâtiment, etc., ainsi que dans ses supports de communication à toutes fins utiles.

