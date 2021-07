Indian Railways achève l’un des plus longs travaux de micro-tunnelage à la gare de Sandhurst Road à Mumbai ; Consulter les avantages

Les travaux de micro-tunnel sous les voies ferrées ont été achevés avec succès en quatre mois.

Indian Railways achève avec succès l’un des plus longs travaux de micro-tunnel à Mumbai ! La zone ferroviaire centrale a achevé avec succès l’un des plus longs travaux de micro-tunnel sous les voies ferrées sur une longueur de 415 mètres à la gare de Sandhurst Road. Pendant la saison des pluies, il évitera l’engorgement des voies ferrées. De plus, les trains de cette section ferroviaire pourront circuler en douceur. Selon les détails partagés par la zone ferroviaire centrale, les travaux ont impliqué la construction de sept fosses pour faciliter les travaux de micro-tunnel. Ce travail de micro-tunnel difficile a été réalisé en coordination avec la Municipal Corporation of Greater Mumbai.

Selon Central Railways, les travaux de micro-tunnel sous les voies ferrées ont été achevés avec succès en quatre mois malgré divers défis tels que le passage d’un alignement de micro-tunnel sous les hangars, huit lignes de fosse RCC, un tuyau RCC de 1,5 mètre de diamètre pour l’évacuation des eaux pluviales MCGM, pièces de rail devant le micro tunnelier dans la zone de la cour, changement fréquent de strates telles que sol marécageux meuble, roche altérée en roche dure, etc. Pour la réussite de ce travail de micro tunnel, le directeur général de Central Railways, Alok Kansal a donné un attribution en espèces de 25 000 roupies à la division de Mumbai, a ajouté le chemin de fer zonal.

Afin de fournir des trajets en train pratiques et confortables vers Mumbaikars pendant la saison de la mousson, le mois dernier, le ministère des Chemins de fer avait conseillé au transporteur national de s’associer à des institutions comme IIT Mumbai. Pendant la période de verrouillage, un exercice majeur a été entrepris par Indian Railways pour nettoyer la terre / la boue / les ordures de 2 10 000 mètres cubes de la section ferroviaire de banlieue de Mumbai en utilisant trois fumiers spéciaux, y compris des râteaux EMU qui ont été spécialement modifiés. En outre, les zones d’inondation de la mousson précédente ont également été identifiées et des solutions personnalisées ont été conçues pour chaque endroit, par exemple Bandra, Andheri, Mahim, Grant Road, Goregaon.

