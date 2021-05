Indian Railways achève une série de 100 expresses d’oxygène

Sur les 6260 MT d’OVM livrés à ce jour, 407 MT ont été déchargées au Maharashtra, 1680 MT dans l’Uttar Pradesh, 360 MT au Madhya Pradesh, 939 MT à Haryana, 123 MT à Telangana, 40 MT au Rajasthan, 120 MT au Karnataka et plus de 2404 MT à Delhi.

Mercredi, les chemins de fer ont achevé l’exploitation de 100 trains Oxygen Express et la livraison de 6260 tonnes de LMO dans plus de 396 pétroliers dans divers États du pays. Uttarakhand a reçu son premier Oxygen Express le 11 mai, avec 120 MT d’OVM de Tatanagar dans le Jharkhand, ce qui en fait le 9ème État à bénéficier du service.

Le transporteur national assure le transport longue distance de pétroliers LMO via le service Roll on Roll Off des trains de marchandises – Oxygen Express – et il a jusqu’à présent exploité 100 trains Oxygen Express au cours des 20 jours qui ont suivi le lancement du service. Sur les 6260 MT d’OVM livrés à ce jour, 407 MT ont été déchargées au Maharashtra, 1680 MT dans l’Uttar Pradesh, 360 MT au Madhya Pradesh, 939 MT à Haryana, 123 MT à Telangana, 40 MT au Rajasthan, 120 MT au Karnataka et plus de 2404 MT à Delhi.

Le 11 mai, Oxygen Expresses a livré près de 800 tonnes d’OVM, atteignant l’Uttarakhand, le Karnataka, le Maharashtra, le Madhya Pradesh, l’Haryana, le Telangana Rajasthan, Delhi et l’Uttar Pradesh. Les premiers Oxygen Expresses pour Dehradun et Pune avec respectivement 120 MT et 55 MT d’OVM sont également arrivés à ces destinations.

Afin de fournir un soulagement de l’oxygène à différents états, IR crée de nouvelles normes dans le fonctionnement des trains Oxygen Express. La vitesse moyenne de ces trains de marchandises est d’environ 65 km / h, bien au-dessus de la normale et dans la plupart des cas sur de longues distances. Les arrêts techniques ont été réduits à 1 minute pour les changements d’équipage sur les différentes sections et les voies sont maintenues ouvertes pour assurer le bon mouvement des trains.

