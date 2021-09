Indian Railways annonce 3 trains spéciaux supplémentaires entièrement réservés ; Vérifiez les horaires, les arrêts et d’autres détails

in

Western Railways a décidé de faire circuler trois trains spéciaux supplémentaires entièrement réservés vers diverses destinations à travers le pays.

Trains spéciaux IRCTC : Pour la commodité des passagers des chemins de fer indiens et en vue de répondre à la demande de voyage, le transporteur national a annoncé davantage de services de train spéciaux. Selon un communiqué publié par Western Railways, la zone a décidé de faire circuler trois trains spéciaux supplémentaires entièrement réservés vers diverses destinations à travers le pays. Outre ces trois trains spéciaux entièrement réservés, Indian Railways rétablit également le service de train Superfast Intercity entre les villes de Vadodara et Jamnagar avec une fréquence révisée. Voici la liste des trains spéciaux supplémentaires entièrement réservés avec leurs arrêts, horaires et autres détails :

Spécial Superfast Express Mumbai Central-Ahmedabad Gujarat Express : Le train numéro 09011 partira de Mumbai Central tous les jours à 05h45 et arrivera à Ahmedabad à 14h30, le même jour à compter du 21 septembre 2021. De même, le train numéro 09012 partira d’Ahmedabad tous les jours à 07h00 et arrivera à Mumbai Central à 15h55. le même jour, à compter du 20 septembre 2021. Dans les deux sens, le train s’arrêtera à Borivali, Dadar, Boisar, Umargam Road, Bhilad, Dahanu Road, Vapi, Udvada, Valsad, Bilimora Junction, Kim, Kosamba Junction, Stations Navsari, Surat, Ankleshwar Junction, Miyagam Karjan, Bharuch Junction, Vadodara Junction, Anand Junction, Mahemdavad Kheda Road, Nadiad Junction et Maninagar. Le train numéro 09011 aura un arrêt supplémentaire à la gare de Barejadi Nandej et le train numéro 09012 aura un arrêt supplémentaire à la gare de Palghar.

Spécial Reine du Gujarat Valsad-Ahmedabad : Le train numéro 09135 Valsad-Ahmedabad spécial partira de Valsad tous les jours à 04h05 et arrivera à Ahmedabad à 10h25 le même jour, à compter du 22 septembre 2021. De même, le train numéro 09136 partira d’Ahmedabad à 6h10 et arrivera à Valsad à 12h40. le lendemain, avec effet au 21 septembre 2021. En route dans les deux sens, ce train s’arrêtera à Bilimora Junction, Dungri, Amalsad, Navsari, Maroli, Surat, Sachin, Udhna, Sayan, Kim, Kosamba, Panoli, Bharuch, Ankleshwar , Nabipur, Palej, Vadodara, Miyagam Karjan, Vasad, Nadiad, Anand, Barejadi Nandej, Mahemdavad Kheda et les gares de Maninagar dans les deux sens.

Offre spéciale interurbaine Superfast Valsad-Vadodara : Le train numéro 09129 partira de Valsad tous les jours à 07h15 et arrivera à Vadodara à 10h25 le même jour, à compter du 20 septembre 2021. De même, le train numéro 09130 Vadodara – Valsad spécial partira de Vadodara tous les jours à 17h10 et arrivera à Valsad à 8h40. PM le même jour à compter du 21 septembre 2021. En route dans les deux sens, ce train s’arrêtera aux gares de Bilimora Junction, Navsari, Amalsad, Maroli, Kosamba, Surat, Kim, Ankleshwar, Palej, Bharuch et Miyagam Karjan.

Pendant ce temps, le train numéro 02959 Vadodara-Jamnagar Superfast Special sera restauré à partir du 20 septembre 2021 et le train numéro 02960 Jamnagar-Vadodara Superfast Special sera restauré à partir du 21 septembre 2021.

