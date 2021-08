Indian Railways annonce plus de trains spéciaux pour le festival Ganpati; voir la liste ici

Pour répondre à la ruée supplémentaire de passagers vers la région de Konkan, la zone ferroviaire centrale a décidé de faire circuler 40 trains spéciaux supplémentaires pour le festival Ganpati.

Trains spéciaux du festival IRCTC Ganpati : Alors que l’occasion propice de Ganesh Chaturthi approche à grands pas, plusieurs passagers des chemins de fer indiens planifient leur voyage. Ainsi, pour répondre à la ruée supplémentaire de passagers vers la zone de Konkan, la zone ferroviaire centrale a décidé de faire circuler 40 trains spéciaux supplémentaires pour le festival de Ganpati. Ces trains s’ajoutent aux 72 spéciaux du festival qui ont déjà été annoncés par le transporteur national pour fonctionner pendant le festival Ganpati 2021. Les réservations de ces trains ainsi que des voyages supplémentaires de services spéciaux déjà annoncés sur des frais spéciaux commenceront à partir du 7 août 2021 sur l’IRCTC. site Internet et dans toutes les centrales de réservation informatisées. Voici la liste des 40 trains spéciaux supplémentaires du Festival de Ganpati :

Train spécial Mumbai-Sawantwadi Road (deux services) : Le train numéro 01235 quittera CSMT à 13h10 le 7 septembre 2021 et arrivera à Sawantwadi Road à 2h00 le lendemain. Le train numéro 01236 partira de Sawantwadi Road à 02h30 le 10 septembre 2021 et arrivera à CSMT à 14h00 le même jour. Le train s’arrêtera à Thane, Dadar, Roha, Panvel, Mangaon, Veer, Savarda, Khed, Chiplun, Aravali Road, Sangameshwar Road, Adavali, Ratnagiri, Vilavade, Rajapur Road, Kankavali, Vaibhavwadi Road, Sindhudurg, Kudal.Train spécial route Panvel-Sawantwadi (quatre services) : Le train numéro 01237 quittera Panvel à 14h10 les 8 septembre 2021 et 9 septembre 2021 et arrivera à Sawantwadi Road à 2h00 le lendemain. Le train numéro 01238 quittera Sawantwadi Road à 2h30 le 8 septembre 2021 et le 9 septembre 2021 et arrivera à Panvel à 12h00 le même jour. Le train s’arrêtera à Mangaon, Roha, Veer, Chiplun, Khed, Savarda, Aravali Road, Ratnagiri, Sangameshwar Road, Adavali, Vilavade, Vaibhavwadi Road, Rajapur Road, Sindhudurg, Kankavali, Kudal.Train spécial Lokmanya Tilak Terminus-Madgaon (six services): Le train numéro 01239 partira de LTT à 5h33 les 5 septembre, 7 septembre et 9 septembre 2021 et arrivera à Madgaon à 20h00 le même jour. Le train numéro 01240 quittera Madagascar à 20h30 les 5 septembre, 7 septembre et 9 septembre 2021 et arrivera LTT à 10h30 le lendemain. Le train s’arrêtera à Mangaon, Thane, Panvel Roha, Chiplun, Khed, Sangameshwar Road, Rajapur Road, Ratnagiri, Kankavali, Vaibhavwadi Road, Sindhudurg, Sawantwadi Road, Kudal, Thivim, Karmali.Train spécial Lokmanya Tilak Terminus-Kudal (six services): Le train numéro 01241 partira de LTT à 00h45 les 3 septembre, 7 septembre et 10 septembre 2021 et arrivera à Kudal à 11h20 le même jour. Le train numéro 01242 partira de Kudal à 00h10 les 5 septembre, 8 septembre et 12 septembre 2021 et arrivera LTT à 23h55 le même jour. Le train s’arrêtera à Thane, Mangaon, Panvel Roha, Khed, Savarda, Chiplun, Aravali Road, Sangameshwar Road, Ratnagiri, Rajapur Road, Adavali, Vaibhavwadi Road, Kankavali, Nandgaon Road, Sindhudurg.Train spécial Panvel-Kudal (six services) : Le train numéro 01243 partira de Panvel à 00h15 les 4 septembre, 8 septembre et 11 septembre 2021 et arrivera à Kudal à 11h20 le même jour. Le train numéro 01244 partira de Kudal à 12h10 les 3 septembre, 7 septembre et 10 septembre 2021 et arrivera à Panvel à 23h10 le même jour. Le train s’arrêtera à Roha, Khed, Mangaon, Savarda, Chiplun, Aravali Road, Ratnagiri, Sangameshwar Road, Adavali, Rajapur Road, Nandgaon Road, Vaibhavwadi Road, Sindhudurg, Kankavali.Train spécial Panvel-Kudal (quatre services) : Le train numéro 01245 partira de Panvel à 00h15 le 5 septembre, le 12 septembre 2021 et arrivera à Kudal à 11h20 le même jour. Le train numéro 01246 partira de Kudal à 12h10 le 4 septembre, le 11 septembre 2021 et arrivera à Panvel à 23h00 le même jour. Le train s’arrêtera à Roha, Khed, Mangaon, Chiplun, Aravali Road, Savarda, Sangameshwar Road, Ratnagiri, Rajapur Road, Adavali, Vaibhavwadi Road, Kankavali, Nandgaon Road, Sindhudurg.Train spécial Pune-Madgaon/Karmali-Pune (deux services): Le train numéro 01247 partira de Pune à 18h45 le 8 septembre 2021 et arrivera à Madgaon à 10h00 le lendemain. Le train numéro 01248 quittera Karmali à 15h10 le 10 septembre 2021 et arrivera à Pune à 5h50 le lendemain. Le train s’arrêtera à Panvel, Lonavala, Roha, Khed, Mangaon, Chiplun, Savarda, Aravali Road, Ratnagiri, Sangameshwar Road, Adavali, Vaibhavwadi Road, Rajapur Road, Nandaon Road, Kankavali, Kudal, Sindhudurg, Sawantwadi Road, Karmali, Thivim .Train spécial Panvel-Karmali/Madgaon-Panvel (deux services) : Le train numéro 01249 partira de Panvel à 00h15 le 10 septembre 2021 et arrivera à Karmali à 14h15 le même jour. Le train numéro 01250 quittera Madagascar à 11h30 le 9 septembre 2021 et arrivera à Panvel à 23h00 le même jour. Le train s’arrêtera à Roha, Khed, Mangaon, Chiplun, Aravali Road, Savarda, Sangameshwar Road, Adavali, Ratnagiri, Rajapur Road, Nandgaon Road, Vaibhavwadi Road, Kankavali, Kudal, Sindhudurg, Thivim, Sawantwadi Road, Karmali (pour le numéro de train 01250 uniquement).

Huit trains spéciaux supplémentaires déjà annoncés pour le festival de Ganpati :

Numéro de train 01227 Mumbai-Sawantwadi Road le 4 septembre 2021Numéro de train 01228 Sawantwadi Road-Mumbai le 4 septembre 2021Numéro de train 01229 Mumbai-Ratnagiri le 3 septembre 2021Numéro de train 01230 Ratnagiri-Mumbai le 5 septembre 2021Numéro de train 01234 Ratnagiri-Panvel le 3 septembre 2021Numéro de train 01231 Panvel-Sawantwadi Road le 4 septembre 2021Train numéro 01232 Sawantwadi Road-Panvel le 4 septembre 2021Train numéro 01233 Panvel-Ratnagiri le 5 septembre 2021

