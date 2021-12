Indian Railways annonce un arrêt supplémentaire de quelques trains ; voir la liste complète ici

Pour la commodité des voyageurs ferroviaires, un arrêt supplémentaire a été prévu à titre expérimental.

Arrêts de gare supplémentaires : Attention aux passagers des chemins de fer indiens ! Pour la commodité des voyageurs ferroviaires, un arrêt supplémentaire a été prévu à titre expérimental. Ces arrêts supplémentaires seront présents pour une durée de six mois. Selon une déclaration publiée par la Western Railway zone, les passagers peuvent visiter http://www.enquiry.indianrail.gov.in pour des informations détaillées concernant les arrêts et les horaires des arrêts. Le chemin de fer zonal a également demandé aux passagers de se conformer à toutes les SOP, normes liées à la pandémie de COVID-19 lors de l’embarquement, du voyage et à destination. Voici la liste des services de train ainsi que leurs arrêts supplémentaires :

1) Le train numéro 20941 Bandra Terminus – Gazipur City Express a fourni un arrêt temporaire à la gare de Shamgarh avec effet à partir du voyage commençant le 7 janvier 2022, tandis que pour le train numéro 20942 Gazipur City – Bandra Terminus avec effet à partir du voyage commençant le 4 janvier 2022

2) Train numéro 19037/19038 Bandra Terminus – Barauni a prévu un arrêt temporaire à la gare de Shamgarh avec effet immédiat

3) Le train numéro 14802/14801 Indore – Jodhpur Express a effectué un arrêt temporaire à la gare de Dalauda à compter du voyage commençant le 1er janvier 2021

4) Le train numéro 19329 Indore – Udaipur Express a fourni un arrêt temporaire à Jawad Road avec effet à partir du voyage commençant le 2 janvier 2022, tandis que pour le train numéro 19330 Udaipur – Indore Express avec effet à partir du voyage commençant le 3 janvier 2022

5) Le train numéro 19329 Indore – Udaipur Express a prévu un arrêt temporaire à la gare de Piplia avec effet à partir du voyage commençant le 4 janvier 2022, tandis que pour le train numéro 19330 Udaipur – Indore Express avec effet à partir du voyage commençant le 3 janvier 2022

6) Le train numéro 19327/19328 Ratlam – Udaipur – Ratlam Express a effectué un arrêt temporaire à la gare de Malhargarh à compter du voyage commençant le 3 janvier 2022

7) Train Numéro 09801/09802 Nagda – Kota – Nagda Special prévu un arrêt temporaire à la gare de Garot avec effet à partir du voyage commençant le 4 janvier 2022

