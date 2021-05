Indian Railways annule plus de 100 trains spéciaux en raison du cyclone Yaas; voir la liste complète

Indian Railways a décidé d’annuler plusieurs services ferroviaires spéciaux.

Annulation de trains spéciaux: en raison du cyclone Yaas, les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal ont décidé d’annuler plusieurs services ferroviaires spéciaux. Le 22 mai 2021, la zone du chemin de fer du sud-est avait annulé jusqu’à 78 trains spéciaux par mesure de précaution. En plus de ces trains, le chemin de fer zonal a annulé 41 autres trains spéciaux le 23 mai 2021 en raison du cyclone Yaas. Auparavant, le transporteur national avait annulé plusieurs autres services ferroviaires en raison du faible taux d’occupation des passagers. Voici la liste complète des services de train express spéciaux, annulés par la zone du chemin de fer du sud-est en raison du cyclone Yaas:

Train no. 02074 de Bhubaneswar à Howrah annulé les 25, 26 et 27 mai

Train no. 02073 de Howrah à Bhubaneswar annulé les 25, 26 et 27 mai

Train no. 02088 de Puri à Howrah annulé les 25, 26 et 27 mai

Train no. 02087 de Howrah à Puri annulé les 25, 26 et 27 mai

Train no. 02245 de Howrah à Yesvantpur annulé le 25, 26 mai

Train no. 02246 de Yesvantpur à Howrah annulé les 24 et 25 mai

Train no. 02510 de Guwahati à Bengaluru annulé les 24 et 25 mai

Train no. 02509 de Bengaluru à Guwahati annulé les 27 et 28 mai

Train no. 02659 de Nagercoil à Shalimar annulé le 23 mai

Train no. 02660 de Shalimar à Nagercoil annulé le 26 mai

Train no. 02665 de Howrah à Kanniyakumari annulé le 24 mai

Train no. 02666 de Kanniyakumari à Howrah annulé le 29 mai

Train no. 02704 de Secunderabad à Howrah annulé les 24, 25 et 26 mai

Train no. 02703 de Howrah à Secuderabad annulé les 25, 26 et 27 mai

Train no. 02802 de New Delhi à Puri annulé les 23, 24 et 25 mai

Train no. 02801 de Puri à New Delhi annulé les 24, 25 et 26 mai

Train no. 02814 d’Anand Vihar à Bhubaneswar annulé le 24 mai

Train no. 02209 de Bhubaneswar à New Delhi annulé le 26 mai

Train no. 02816 d’Anand Vihar à Puri annulé les 24 et 26 mai

Train no. 02815 de Puri à Anand Vihar annulé le 26, 27 mai

Train no. 02875 de Puri à Anand Vihar annulé le 25 mai

Train no. 02876 d’Anand Vihar à Puri annulé le 25 mai

Train no. 02821 de Howrah à Chennai annulé les 24, 25 et 26 mai

Train no. 02822 de Chennai à Howrah annulé les 24, 25 et 26 mai

Train no. 02823 de Bhubaneswar à New Delhi annulé le 25 mai

Train no. 02824 de New Delhi à Bhubaneswar annulé le 26 mai

Train no. 02826 de New Delhi à Bhubaneswar annulé le 24 mai

Train no. 02861 de Rourkela à Bhubaneswar annulé le 26, 27 mai

Train no. 02862 de Bhubaneswar à Rourkela annulé le 26, 27 mai

Train no. 02873 de Howrah à Yesvantpur annulé les 24, 25 et 26 mai

Train no. 02874 de Yesvantpur à Howrah annulé les 24, 25 et 26 mai

Train no. 05228 de Muzaffarpur à Yesvantpur annulé le 24 mai

Train no. 05227 de Yesvantpur à Muzaffarpur annulé le 26 mai

Train no. 08451 de Hatia à Puri annulé les 25, 26 et 27 mai

Train no. 08452 de Puri à Hatia annulé les 25, 26 et 27 mai

Train no. 08477 de Puri à YNRishikesh annulé les 25, 26 et 27 mai

Train no. 08478 de YNRishikesh à Puri annulé les 24, 25 et 26 mai

Train no. 02249 de KSR Bengaluru à New Tinsukia annulé le 25 mai

Train no. 02250 de New Tinsukia à KSR Bengaluru annulé le 28 mai

Train no. 02642 de Shalimar à Thiruvananthapuram annulé le 25 mai

Train no. 02641 de Thiruvananthapuram à Shalimar annulé le 27 mai

Train no. 02643 d’Ernakulam à Patna annulé le 24, 25 mai

Train no. 02644 de Patna à Ernakulam annulé le 27, 28 mai

Train no. 02664 de Tiruchchirapalli à Howrah annulé le 25 mai

Train no. 02663 de Howrah à Tiruchchirapalli annulé le 27 mai

Train no. 02774 de Secunderabad à Shalimar annulé le 25 mai

Train no. 02773 de Shalimar à Secunderabad annulé le 26 mai

Train no. 02807 de Santragachi à Chennai annulé le 25 mai

Train no. 02808 de Chennai à Santragachi annulé le 27 mai

Train no. 02819 de Bhubaneswar à Anand Vihar annulé le 26 mai

Train no. 02820 d’Anand Vihar à Bhubaneswar annulé le 25 mai

Train no. 05930 de New Tinsukia à Tambram annulé le 24 mai

Train no. 05929 de Tambram à New Tinsukia annulé le 27 mai

Train no. 02254 de Bhagalpur à Yesvantpur annulé le 26 mai

Train no. 02253 de Yesvantpur à Bhagalpur annulé le 29 mai

Train no. 02376 de Jasidih à Tambram annulé le 26 mai

Train no. 02375 de Tambram à Jasidih annulé le 29 mai

Train no. 02507 de Thiruvananthapuram à Silchar annulé le 25 mai

Train no. 02508 de Silchar à Thiruvananthapuram annulé le 27 mai

Train no. 02552 de Kamakhya à Yesvantpur annulé le 26 mai

Train no. 02551 de Yesvantpur à Kamakhya annulé le 29 mai

Train no. 02611 de Chennai à New Jalpaiguri annulé le 26 mai

Train no. 02612 de New Jalpaiguri à Chennai annulé le 28 mai

Train no. 02864 de Yesvantpur à Howrah annulé le 26 mai

Train no. 02863 de Howrah à Yesvantpur annulé le 24 mai

Train no. 02868 de Pondichéry à Howrah annulé le 26 mai

Train no. 02867 de Howrah à Pondichéry annulé le 30 mai

Train no. 08419 de Puri à Jaynagar annulé le 27 mai

Train no. 08420 de Jaynagar à Puri annulé le 29 mai

Train no. 08450 de Patna à Puri annulé le 26 mai

Train no. 08645 de Howrah à Hyderabad annulé les 25, 26 et 27 mai

Train no. 08646 d’Hyderabad à Howrah annulé les 24, 25 et 26 mai

Train no. 08047 de Howrah à Vasco -da -Gama annulé le 24, 25 mai

Train no. 08048 de Vasco-da-Gama à Howrah annulé le 25, 27 mai

Train no. 06170 de Villupuram à Purulia annulé le 26 mai

Train no. 06169 de Purulia à Villupuram annulé le 28 mai

Train no. 06178 de Villupuram à Kharagpur annulé le 25 mai

Train no. 06177 de Kharagpur à Villupuram annulé le 27 mai

Train no. 08118 de Mysuru à Howrah annulé le 23 mai

Train no. 08117 de Howrah à Mysuru annulé le 28 mai

Train no. 06598 de Howrah à Yesvantpur annulé le 25 mai

Train no. 06597 de Yesvantpur à Howrah annulé le 27 mai

Train no. 06578 de Guwahati à Yesvantpur annulé le 24 mai

Train no. 02516 d’Agartala à Bengaluru Cant annulé le 25 mai

Train no. 02515 de Bengaluru Cant à Agartala annulé le 25 mai

Train no. 07029 de Guwahati à Secunderabad annulé le 26 mai

Train no. 02837 de Howrah à Puri annulé les 24 et 26 mai

Train no. 02838 de Puri à Howrah annulé les 24 et 26 mai

Train no. 02878 d’Ernakulam à Howrah annulé le 24 mai

Train no. 02877 de Howrah à Ernakulam annulé le 29 mai

Train no. 02221 de Pune à Howrah annulé le 24 mai

Train no. 02222 de Howrah à Pune annulé le 27 mai

Train no. 02818 de Pune à Howrah annulé le 24 mai

Train no. 02817 de Howrah à Pune annulé le 29 mai

Train no. 02767 Hazur Sahib Nanded à Santragachi annulé le 24 mai

Train no. 02768 de Santragachi à Hazur Sahib Nanded annulé le 26 mai

Train no. 02834 de Howrah à Ahmedabad annulé le 25, 26 mai

Train no. 02833 d’Ahmedabad à Howrah annulé les 25 et 29 mai

Train no. 02810 de Howrah à Mumbai CSMT annulé le 25, 26 mai

Train no. 02809 de Mumbai CSMT à Howrah annulé le 24, 28 mai

Train no. 02280 de Howrah à Pune annulé les 25 et 26 mai

Train no. 02279 de Pune à Howrah annulé les 24 et 25 mai

Train no. 02804 de Howrah à Ranchi annulé les 25 et 26 mai

Train no. 02803 de Ranchi à Howrah annulé les 25 et 26 mai

Train no. 05021 de Shalimar à Gorakhpur annulé le 25 mai

Train no. 05022 de Gorakhpur à Shalimar annulé le 24 mai

Train no. 02906 de Howrah à Okha annulé le 25 mai

Train no. 02905 d’Okha à Howrah annulé le 30 mai

Train no. 02260 de Howrah à Mumbai CSMT annulé le 26 mai

Train no. 02259 de Mumbai CSMT à Howrah annulé le 25 mai

Train no. 02227 de Howrah à Purulia annulé le 26 mai

Train no. 02228 de Purulia à Howrah annulé le 26 mai

Train no. 02895 de Howrah à Ranchi annulé le 26 mai

Train no. 02896 de Ranchi à Howrah annulé le 26 mai

Train no. 02255 de LTT à Kamakhya annulé le 25 mai

Train no. 02213 de Shalimar à Patna annulé les 24 et 26 mai

Train no. 02214 de Patna à Shalimar annulé le 25, 27 mai

Train no. 08011/08013 de Howrah à Chakradharpur / Bokaro Steel City annulé les 26 et 27 mai

Train no. 08012/08014 de Chakradharpur / Bokaro Steel City à Howrah annulé les 25 et 26 mai

Voici les jours d’annulation révisés de certains trains spéciaux qui ont été notifiés plus tôt:

Train no. 08646 d’Hyderabad à Howrah annulé les 24, 25 et 26 mai

Train no. 02703 de Howrah à Secunderabad annulé les 25, 26 et 27 mai

Train no. 02704 de Secunderabad à Howrah annulé les 24, 25 et 26 mai

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.