Indian Railways annule plus de trains! Voir la liste des trains spéciaux annulés par le transporteur national

Indian Railways a annoncé l’annulation de plus de services ferroviaires.

Annulation de trains spéciaux par les chemins de fer indiens: avec plusieurs trains de voyageurs annulés au cours des dernières semaines en raison du faible taux d’occupation, les chemins de fer indiens ont annoncé l’annulation de plus de services ferroviaires. Récemment, la zone du chemin de fer de la frontière nord-est (NFR) a annoncé l’annulation de plusieurs services ferroviaires spéciaux, à partir du 12 mai 2021. Selon le chemin de fer zonal, 18 trains spéciaux ont été annulés jusqu’à nouvel ordre en raison d’une mauvaise fréquentation a été entièrement annulée en raison de l’entretien des voies dans la division ferroviaire de Howrah. Voici la liste complète des services ferroviaires spéciaux, annulés en raison d’une mauvaise fréquentation et d’un mauvais entretien des voies:

Trains annulés en raison d’une mauvaise fréquentation

1) Train numéro 05467 spécial interurbain de Siliguri à Bamanhat annulé à partir du 13 mai

2) Train numéro 05468 spécial interurbain de Bamanhat à Siliguri Junction annulé à partir du 12 mai

3) Train numéro 05811 Express spécial de Dhubri à Guwahati annulé à partir du 13 mai

4) Train numéro 05812 Express spécial de Guwahati à Dhubri annulé à partir du 12 mai

5) Train numéro 05767 spécial interurbain de Siliguri Junction à Alipurduar Junction annulé à partir du 12 mai

6) Train numéro 05768 spécial interurbain de Alipurduar Junction à Siliguri Junction annulé à partir du 13 mai

7) Train numéro 05719 spécial interurbain de Katihar à Siliguri Junction annulé à partir du 12 mai

8) Train numéro 05720 spécial interurbain de Siliguri Junction à Katihar annulé à partir du 13 mai

9) Train numéro 05749 Spécial passagers de New Jalpaiguri à Haldibari annulé avec effet au 12 mai

10) Train numéro 05750 spécial passagers de Haldibari à New Jalpaiguri annulé à partir du 12 mai

11) Train numéro 05751 Spécial passagers de New Jalpaiguri à Haldibari annulé à partir du 12 mai

12) Train numéro 05752 Spécial passagers de Haldibari à New Jalpaiguri annulé à partir du 12 mai

13) Train numéro 05815 spécial interurbain de Guwahati à Dekargaon annulé à partir du 12 mai

14) Train numéro 05816 spécial interurbain de Dekargaon à Guwahati annulé à partir du 12 mai

15) Train numéro 07541 spécial interurbain de Siliguri à Dhubri annulé à partir du 12 mai

16) Train numéro 07542 spécial interurbain de Dhubri à Siliguri Junction annulé à partir du 12 mai

17) Train numéro 07525 DEMU spécial de Siliguri Junction à New Bongaigaon annulé à partir du 12 mai

18) Train numéro 07526 DEMU spécial de New Bongaigaon à Siliguri Junction annulé à partir du 13 mai

Trains annulés en raison de l’entretien des voies

1) Train numéro 05960 Express Special de la ville de Dibrugarh à Howrah Junction, à partir du 14 mai et 15 mai

2) Train numéro 05959 Express Special de Howrah Junction à Dibrugarh Town voyage à partir du 16 mai

3) Train numéro 05961 Express Special de Howrah Junction à Dibrugarh Town voyage à partir du 17 mai

4) Train numéro 03033 Express Special de Howrah Junction à Katihar, du 13 au 17 mai

5) Train numéro 03034 Express Special de Katihar à Howrah Junction, du 14 au 18 mai

6) Train numéro 03141 Express Special de Sealdah à New Alipurduar, du 13 au 17 mai

7) Train numéro 03142 Express Special de New Alipurduar à Sealdah, du 14 au 18 mai

8) Train numéro 03163 Express Special de Sealdah à Saharsa Junction, du 14 au 17 mai

9) Train numéro 03164 Express Special de Saharsa Junction à Sealdah, du 15 au 18 mai

10) Train numéro 03145 Express Special de Kolkata à Radhikapur, du 14 au 17 mai

11) Train numéro 03146 ​​Express Special de Radhikapur à Kolkata, du 15 au 18 mai

12) Train numéro 03063 Express Special de Howrah Junction à Balurghat, à partir du 13 mai, 14 mai et 17 mai

13) Train numéro 03064 Express Special de Balurghat à Howrah Junction, à partir du 13 mai, 14 mai et 17 mai

