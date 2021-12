Indian Railways Barrackpore-Ranaghat-Lalgola Train spécial avec râteaux MEMU triphasés signalés ; Voir les avantages

Les râteaux MEMU à 3 phases économes en énergie introduits aujourd’hui dans la division Sealdah d’Indian Railways présentent diverses fonctionnalités avancées pour plus de confort et de sécurité des passagers ferroviaires.

Train spécial Barrackpore – Ranaghat – Lalgola : le coup de pouce des chemins de fer indiens au Bengale occidental ! Aujourd’hui, le premier MEMU de la zone ferroviaire de l’Est avec un système de propulsion triphasé économe en énergie a été introduit. Le train spécial Barrackpore – Ranaghat – Lalgola avec de nouveaux râteaux MEMU à 3 phases a été signalé par les députés Arjun Singh et Jagannath Sarkar. Le chemin de fer zonal a déclaré que les râteaux MEMU à 3 phases économes en énergie introduits aujourd’hui dans la division Sealdah d’Indian Railways présentent diverses fonctionnalités avancées pour plus de confort et de sécurité des passagers ferroviaires. Voici quelques-uns des principaux avantages du train spécial Barrackpore – Ranaghat – Lalgola :

1) Les râteaux MEMU à 3 phases écoénergétiques ont été dotés de fonctionnalités améliorées pour les passagers

2) Sièges rembourrés avec appuie-tête prévus pour plus de confort des passagers

3) Dans toutes les voitures du train, des caméras de surveillance ont été installées pour plus de sécurité des passagers

4) A l’intérieur des cars, des bio-toilettes modulables ont été prévues pour une meilleure ambiance ainsi que la préservation de l’environnement

5) Système de sonorisation basé sur le système de positionnement global (GPS) et système d’information des passagers fourni pour des informations en temps réel

Le mois dernier, le transporteur national a déployé le tout premier râteau MEMU à 3 phases. Le premier râteau MEMU en 3 phases, composé de 12 voitures, a été déployé par l’usine de voitures ferroviaires (RCF) des chemins de fer indiens à Kapurthala jusqu’au hangar MEMU d’Asansol, Eastern Railways. Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) a fourni l’électricité dans les voitures. Ces voitures, par rapport aux voitures de train MEMU conventionnelles, sont dotées d’une carrosserie en acier inoxydable et d’une meilleure accélération. Le râteau MEMU à 3 phases a été équipé d’un système de contrôle et de gestion des trains basé sur Ethernet, qui offre un contrôle précis des trains en dehors de la fonction de mode de conduite de secours qui limite la vitesse du train à 60 km par heure en cas de panne du train. réseau. Une autre caractéristique clé de ces autocars est que, par rapport aux autocars MEMU conventionnels, ils nécessitent peu d’entretien.

