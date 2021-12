Indian Railways Char Dham Railway Project : travaux en cours sur la ligne ferroviaire Rishikesh-Karnaprayag ; Voir les photos ici

Selon le ministère des Chemins de fer, les travaux battent leur plein pour lancer le pont Bow String Road mesurant 125 mètres au-dessus d’Alaknanda à Sivai Kaleshwar.

Mise à jour du projet de chemin de fer Char Dham : Bonne nouvelle pour les passionnés, car le projet de ligne ferroviaire Rishikesh à Karnaprayag des chemins de fer indiens dans l’Uttarakhand reçoit un coup de pouce ! Selon le ministère des Chemins de fer, les travaux battent leur plein pour lancer le pont Bow String Road mesurant 125 mètres au-dessus d’Alaknanda à Sivai Kaleshwar. Ce pont, selon le ministère, permettra de relier la gare ferroviaire proposée de Karnprayag à la NH 58 dans l’État d’Uttarakhand. De plus, des piliers sont en train d’être érigés sur la rivière Alaknanda pour cet important projet des chemins de fer indiens. C’est le pont le plus long (489 mètres) du projet. Le pont reliera la ville de Srinagar à la gare ferroviaire proposée. Voici quelques aperçus des jetées qui surplombent la rivière Alaknanda, partagées par le ministère des Chemins de fer :

Quelques photos des jetées surplombant la rivière Alaknanda

Plus tôt cette année, le ministère des Chemins de fer avait déclaré que la connectivité ferroviaire de Kedarnath et de Badrinath décollerait de la gare de Karnaprayag, qui fait partie du nouveau projet de ligne ferroviaire à large écartement Rishikesh – Karnaprayag de 125 kilomètres de long. La connectivité ferroviaire de Gangotri et Yamunotri décollera de la gare ferroviaire existante de Doiwala. Selon l’enquête sur la connectivité ferroviaire à voie large de Char Dham, la gare terminale de la nouvelle ligne ferroviaire se termine à Barkot, Uttarkashi, Soneprayag et Joshimath, qui manquent des temples de Char Dham en raison du terrain escarpé ainsi que de la limitation des gradients dominants à voie large.

Selon le ministère, plusieurs pèlerins à travers le pays affluent à Char Dhams. En outre, un grand nombre de touristes internationaux et nationaux sont attirés par les visites de sites et les randonnées dans l’État d’Uttarakhand. La connectivité routière existante dans l’État traverse des pentes montagneuses fragiles. Par ailleurs, il souffre également de sérieux handicaps de charge, de sécurité, de capacité et de vitesse. La connectivité des chemins de fer indiens à ces sites de Char Dham rendra le voyage beaucoup plus sûr, confortable, économique, respectueux de l’environnement et par tous les temps, a déclaré le ministère des Chemins de fer.

