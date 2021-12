Indian Railways Chenab Bridge : Travaux sur le plus haut pont ferroviaire en cours ! Voir les photos de cette merveille d’ingénierie

Plus tôt cette année, le transporteur national avait posé une étape importante dans la construction avec l’achèvement de l’arche en acier du pont.

Le pont Chenab, le pont ferroviaire le plus haut du monde, qui fait partie de l’ambitieux projet de liaison ferroviaire Udhampur-Srinagar-Baramulla (USBRL), est une autre merveille d’ingénierie des chemins de fer indiens. Une fois entièrement achevé, le pont de 1 315 mètres de long sur la rivière Chenab s’élèvera à 359 mètres au-dessus du niveau du lit de la rivière, ce qui en fera le plus haut pont ferroviaire du monde. Récemment, la ministre d’État aux Chemins de fer Darshana Jardoch a partagé de splendides photos de l’arche. Plus tôt cette année, le transporteur national avait posé une étape importante dans la construction avec l’achèvement de l’arche en acier du pont. Selon le ministère des Chemins de fer, c’était l’une des parties les plus difficiles du pont sur la rivière Chenab.

Le ministère avait également mentionné qu’il s’agissait du plus grand défi de génie civil rencontré par tout projet de chemin de fer indien dans l’histoire récente. Il a en outre indiqué que la dernière pièce métallique de 5,6 mètres avait été installée au point le plus élevé et reliait les deux bras en arc qui s’étendent l’un vers l’autre depuis les deux rives de la rivière. Cela a complété la forme en arc du pont. Voici quelques-unes des principales caractéristiques de l’arche du pont Chenab :

Le transporteur national a construit l’emblématique pont en arc dans le cadre de l’USBRL pour relier la vallée du Cachemire au reste de l’Inde. Le pont ferroviaire mesure 1315 mètres de long. Il s’agit du pont ferroviaire le plus haut du monde, à 359 mètres au-dessus du niveau du lit de la rivière. L’arc du pont serait 35 mètres plus haut que l’emblématique Tour Eiffel à Paris (France). Le développement du pont Chenab impliquait la fabrication de 28 660 MT d’acier, 10 Lakh Cum de terrassement, 66 000 Cum de béton ainsi que 26 km de routes carrossables. l’arche du pont comprend des caissons en acier. On dit que le béton est rempli dans des boîtes de l’arche afin d’améliorer la stabilité.Le poids total de l’arche du pont est de 10 619 MT.Érection des membres de l’arche par des ponts roulants effectués pour la première fois sur le réseau des chemins de fer indiens.Le ‘ Le logiciel Tekla a été utilisé pour les détails de la structure. L’acier de construction convient à une température de -10°C à 40°C.

