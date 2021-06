Indian Railways commence à fournir des installations de test Covid-19 dans certains locaux de la gare

Quatre entreprises installent des kiosques pour les tests Covid-19 à 13 endroits différents dans 12 gares.

Comme un grand nombre de personnes ont commencé à voyager en train au milieu de la pandémie, Indian Railways fournit des installations de test Covid-19 dans certains locaux de la gare. Afin de minimiser la transmission du nouveau coronavirus lors des trajets en train, des kiosques ont été installés dans diverses gares de la division de Thiruvananthapuram, qui relève de la zone ferroviaire sud. Les passagers en voyage peuvent effectuer à la fois la RT-PCR et les tests rapides d’antigène pour Covid-19 dans ces kiosques, a déclaré le ministère des Chemins de fer. Selon les détails partagés par Southern Railways, quatre entreprises installent des kiosques pour les tests Covid-19 à 13 endroits différents dans 12 gares.

Les bornes de test Covid-19 ont déjà commencé à fonctionner à la gare de Tiruvalla et à la gare de Chengannur. Le kiosque de la gare de Tiruvalla a commencé le 22 juin 2021, tandis que le kiosque de Chengannur a commencé aujourd’hui. Selon Southern Railways, MDC Scans s’est vu attribuer trois emplacements à la gare de Trivandrum (entrée principale et deuxième entrée) et à la gare de Varkala. Microlab a été attribué avec quatre emplacements dans les gares de Kayankulam, Chengannur, Kollam et Tiruvalla. Neuberg Diagnostics a été attribué à la gare d’Aluva tandis que Sandor Medicaids a été attribué à Ernakulam Junction, Ernakulam Town, Kottayam, Alleppey et Thrissur, a indiqué la zone. Jusqu’à présent, le total des revenus réalisés pour les neuf emplacements pour lesquels le paiement a été effectué s’élève à 26 82 800 roupies, a ajouté Southern Railways.

Pendant ce temps, Southern Railways fournit également des LMO à divers États pour le traitement de Covid. Au 29 juin 2021, Southern Railways a livré 7063,31 MT de LMO au total pour les États du Tamil Nadu et du Kerala via 89 Oxygen Express depuis le 14 mai 2021. Le 28 juin, deux râteaux chargés sont arrivés pour le Tamil Nadu. selon la zone, le 84th Oxygen Express chargé à Odisha’s Rourkela pour Inland Container Depot, Tondiarpet avec six conteneurs transportant 111,01 MT LMO, est arrivé à destination à 10h15 le 28 juin. Alors que le 85th Oxygen Express a chargé à Rourkela pour Chennai Le port avec quatre conteneurs transportant 74,04 MT de LMO est arrivé à destination à 10h58 le 28 juin. Le total de LMO livré pour le Tamil Nadu est de 6549,59 MT. Alors que 513,72 tonnes d’oxygène ont été livrées au Kerala, jusqu’à présent, dans quatre trains express à oxygène.

