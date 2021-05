Indian Railways crée un nouveau record! Les trains Oxygen Express livrent 831 MT d’OVM en une seule journée

Indian Railways a fait un record avec ses trains Oxygen Express livrant 831 MT d’OVM en une seule journée.

Alors que les chemins de fer indiens poursuivent leur voyage de livraison d’oxygène médical liquide (OVM) dans divers États à travers l’Inde, un grand record a été enregistré récemment par le transporteur national. Jusqu’à présent, près de 4700 tonnes d’OVM ont été livrées par le transporteur national dans plus de 295 pétroliers à divers États, selon le ministère des Chemins de fer. Le 9 mai 2021, Indian Railways a réalisé un record avec ses trains Oxygen Express livrant 831 MT d’OVM en une seule journée. Jusqu’à présent, 75 services de train Oxygen Express ont déjà terminé leur voyage. Le ministère des chemins de fer a déclaré que les chemins de fer indiens s’efforçaient de fournir le plus d’oxygène possible aux États demandeurs dans les plus brefs délais.

Selon le ministère des Chemins de fer, 293 MT d’OVM ont été déchargés dans l’État du Maharashtra, 1334 MT d’OVM dans l’Uttar Pradesh, 306 MT d’OVM dans le Madhya Pradesh, 598 MT d’OVM dans l’État d’Haryana, 123 MT d’OVM à Telangana, 40 MT d’OVM dans l’état du Rajasthan et 2011 MT d’OVM à Delhi. Le premier train Oxygen Express à destination du Karnataka a commencé son voyage de Tatanagar dans le Jharkhand et était en route pour Bengaluru avec 120 tonnes d’oxygène, comme l’a dit le ministère hier. Le ministère des Chemins de fer a en outre mentionné que l’utilisation d’un nouvel oxygène est un exercice très dynamique et que les chiffres de la demande d’oxygène sont constamment mis à jour. Les trains Oxygen Express plus chargés devraient commencer leur voyage plus tard dans la nuit, a ajouté le ministère.

Depuis l’année dernière, les chemins de fer indiens ont perdu plus d’un millier de membres du personnel, y compris des travailleurs de première ligne tels que les chefs de gare, à cause de la pandémie COVID-19. Aujourd’hui encore, environ 1 000 employés des chemins de fer sont régulièrement infectés. Depuis le mois de mars de l’année dernière, pas moins de 1 952 employés des chemins de fer sont morts en raison de la pandémie, a récemment déclaré Suneet Sharma, président du conseil des chemins de fer.

