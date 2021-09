Indian Railways crée une étape importante ; dirige le 1er train électrique entre Pipavav Port-Bhagat Ki Kothi sur High Rise OHE

Cette nouvelle initiative contribuera à minimiser le coût du carburant, à fournir un mode de transport écologique et économe en énergie.

Dans la continuité de la mission prestigieuse du gouvernement Modi d’électrifier à 100 % le réseau des chemins de fer indiens, la zone des chemins de fer de l’Ouest a réalisé une autre réalisation historique. Le 21 septembre 2021, Western Railways a exploité le premier train électrique du port de Pipavav de la division de Bhavnagar, ce qui en fait le premier port indien du pays connecté à High Rise OHE. Selon Western Railways, avec le signalement de ce train, un nouveau client, à savoir Pipavav Rail Corporation Limited, a été ajouté en tant qu’opérateur de conteneurs. Il a en outre indiqué que le premier râteau avait été chargé de la voie d’évitement du port de Pipavav à Bhagat Ki Kothi à Jodhpur, au Rajasthan. Désormais, ce port est directement connecté au couloir de fret dédié avec traction AC de High Rise OHE.

Le chemin de fer zonal a en outre mentionné que cette connectivité nouvellement établie bénéficiera à divers égards, tels que l’élimination de la détention indue en raison du changement de traction, l’accélération sera plus rapide, la connectivité directe via AC Traction entre le port de Pipavav et le couloir de fret dédié ainsi que d’autres principaux destinations. De plus, cette nouvelle initiative aidera à minimiser le coût du carburant, à fournir un mode de transport écologique et économe en énergie. À l’avenir, cette décision devrait également contribuer à augmenter la vitesse moyenne des services de trains de marchandises et à assurer une exploitation ferroviaire homogène. Selon Western Railways, la nouvelle connectivité avec le port de Pipavav marque le début d’une nouvelle ère pour la zone ainsi que le réseau des chemins de fer indiens vers un transport facile, fluide et rapide depuis les ports indiens.

Dans le but de transformer le réseau des chemins de fer indiens en chemins de fer verts d’ici 2030, le transporteur national a pris de nombreuses initiatives pour atténuer le réchauffement climatique et lutter contre le changement climatique. L’électrification du réseau ferroviaire, l’amélioration de l’efficacité énergétique des trains et des locomotives ainsi que des installations fixes, la certification verte des installations ou des gares, l’installation de toilettes biologiques, entre autres, font partie de la stratégie du transporteur national visant à atteindre une émission nette de carbone zéro.

