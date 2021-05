Indian Railways demande aux passagers de se mettre à jour avec les directives COVID-19 émises par différents États

Récemment, certains États ont rendu le test COVID-19 RT-PCR obligatoire pour les passagers dans les 72 à 96 heures suivant l’arrivée du train.

Passagers des chemins de fer indiens, attention! À la suite de la pandémie de COVID-19, Piyush Goyal, présidé par le ministère des Chemins de fer, a demandé aux passagers de se mettre à jour avec les dernières directives émises par différents gouvernements des États avant le début de leur voyage en train. Le ministère a exhorté les passagers à vérifier et à lire les protocoles covid émis par l’État avant de voyager, car chaque État a ses propres lignes directrices. Récemment, certains États ont rendu le test COVID-19 RT-PCR obligatoire pour les passagers dans les 72 à 96 heures suivant l’arrivée du train. Selon le ministère, cette initiative a été prise pour éviter la confusion et les difficultés pour les voyageurs.

La semaine dernière, le Bengale occidental a rendu obligatoire pour ceux qui arrivent dans l’État par train d’emporter avec eux leur rapport de RT-PCR COVID-19 négatif. La même annonce a également été faite jeudi par le transporteur national citant un ordre du secrétaire en chef du Bengale occidental. L’État du Bengale occidental est le dernier à rejoindre divers autres États indiens qui ont déjà rendu obligatoire la réalisation de tests RT-PCR négatifs au COVID-19 pour entrer dans l’État. Un ordre a été émis par le secrétaire en chef du gouvernement du Bengale occidental, déclarant que les passagers entrants des services de train longue distance et des bus interétatiques doivent porter leurs rapports de test RT-PCR négatifs de COVID-19.

Pendant ce temps, compte tenu de la flambée des cas de covid, plusieurs services ferroviaires spéciaux ont été annulés par le ministère des chemins de fer. Depuis l’année dernière, plusieurs services ferroviaires spéciaux traversent le réseau des chemins de fer indiens en raison de la pandémie de COVID-19, car tous les trains de voyageurs ont été suspendus par le ministère à la suite du verrouillage national induit par covid. Le ministère avait déclaré que certains de ces trains spéciaux circulaient à faible taux d’occupation. Par conséquent, certains des services ferroviaires spéciaux sont interrompus jusqu’à nouvel ordre en raison du faible taux d’occupation ainsi que pour d’autres raisons opérationnelles. Certaines zones des chemins de fer indiens comme Eastern Railways, Northern Railways ont déjà annoncé l’annulation de plusieurs trains spéciaux.

