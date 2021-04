Indian Railways déploie 2670 lits de soins covid dans neuf gares; des détails

Selon le ministère des Chemins de fer, aucune des installations d’entraîneurs de soins covid n’a enregistré de victimes.

Au cours de la deuxième vague actuelle de la pandémie COVID-19, le ministère des chemins de fer répond rapidement à la demande des gouvernements des États pour l’installation d’autocars d’isolement de soins covid avec sa flotte de 4000 autocars d’une capacité de 64000 lits. Selon les données fournies par le ministère, ces établissements de soins covid voient un nombre constant de patients enregistrant une admission cumulative de jusqu’à 81 nouveaux patients positifs pour le coronavirus et une sortie ultérieure de 22 patients jusqu’à présent. Selon le ministère des Chemins de fer, aucune des installations d’entraîneurs de soins covid n’a enregistré de victimes. Le statut mis à jour de ces entraîneurs d’isolement de soins covid positionnés dans neuf stations principales dans les États du Madhya Pradesh, de l’Uttar Pradesh, du Maharashtra et de Delhi est le suivant:

À Bhopal, dans le Madhya Pradesh, le transporteur national a déployé jusqu’à 20 entraîneurs d’isolement de soins covid. Ces autocars ont une capacité de 292 lits. Trois patients ont été admis et utilisent actuellement l’établissement.

Dans le Nandrubar du Maharashtra, un total de 24 entraîneurs d’isolement de soins covid ont été déployés avec une capacité de 292 lits. Jusqu’à ce jour, cet établissement a enregistré 73 admissions. Sur l’admission de 55 patients dans le cadre actuel de Covid, sept patients ont déjà été libérés. Au cours de la journée (26 avril 2021), quatre nouvelles admissions ont été enregistrées. L’unité dispose de 326 lits, qui sont toujours disponibles pour les patients Covid.

Dans l’état de l’Uttar Pradesh, bien que les coachs d’isolement covid care n’aient pas encore été réquisitionnés par le gouvernement de l’UP, 10 coachs covid care sont chacun placés à Bareli, Faizabad, Bhadohi, Varanasi et Nazibabad, totalisant une capacité de 800 lits dans 50 autocars. .

Dans la capitale nationale, les chemins de fer indiens ont répondu à la demande totale des gouvernements de Delhi pour 75 entraîneurs de soins covid avec 1200 lits. Pas moins de 50 entraîneurs de soins covid sont positionnés à la gare de Shakurbasti et 25 autocars sont déployés à la gare d’Anand Vihar. Cinq patients étaient actuellement admis dans l’établissement de Shakurbasti et un patient est sorti de l’hôpital. L’année dernière, dans la première vague Covid, un total de 857 patients ont été admis et sortis de l’établissement de Shakurbasti.

