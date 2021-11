Indian Railways déploie le tout premier râteau MEMU en 3 phases ! Découvrez toutes les caractéristiques principales ici

L’électricité dans les autocars a été fournie par Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL).

Indian Railways déploie le tout premier râteau MEMU en 3 phases ! Aujourd’hui, Rail Coach Factory, Kapurthala a déployé le premier râteau MEMU en 3 phases, comprenant 12 voitures, à Asansol MEMU Shed, Eastern Railways. Selon un communiqué publié par la Rail Coach Factory, ces voitures seront mises en service après un essai de performance. L’électricité dans les autocars a été fournie par Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL). Par rapport aux autocars MEMU conventionnels, ces autocars ont une carrosserie en acier inoxydable avec une meilleure accélération. Le râteau est équipé d’un système de contrôle et de gestion des trains (TCMS) basé sur Ethernet, qui offre un contrôle précis des trains autre que la fonction RDM (Rescue Drive Mode) qui limite la vitesse du train à 60 km par heure en cas de panne du réseau ferroviaire. .

L’autocar du conducteur du râteau MEMU a un nez aérodynamique avec une cabine de conducteur AC ainsi qu’un bureau de conducteur de conception ergonomique. L’une des principales caractéristiques de ces autocars est qu’ils nécessitent peu d’entretien par rapport aux autocars MEMU conventionnels. Outre l’excellence technique, les MEMU triphasées offrent également d’excellentes commodités aux passagers. Chacun de ces autocars présente des intérieurs esthétiques avec des panneaux en FRP, des fenêtres plus larges, des sièges rembourrés, des prises de recharge mobiles et des portes coulissantes. De plus, chaque autocar a été équipé d’appareils d’éclairage à LED écoénergétiques avec 50 % d’éclairage de secours.

De plus, un système de sonorisation et d’information sur les passagers basé sur GPS (PAPIS) composé d’écrans ainsi que de haut-parleurs dans chaque autocar aide les passagers à se renseigner sur les gares en route. En outre, un système de surveillance CCTV avec des fonctionnalités de mise en réseau a été intégré pour un voyage sécurisé. Dans chaque autocar Remorque, deux toilettes avec réservoir Bio sont également prévues. Par rapport aux autocars MEMU conventionnels, ces autocars MEMU ont une capacité de transport de passagers plus élevée. Chacun des autocars de conduite peut transporter jusqu’à 226 passagers tandis que l’autocar à remorque peut transporter 325 navetteurs, augmentant ainsi la capacité de transport de passagers de près de 30 pour cent.

