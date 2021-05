Indian Railways enregistre l’électrification la plus élevée de sections couvrant plus de 6000 RKM en 2020-2021

Au cours de l’exercice 2020-21, Indian Railways a réalisé la plus haute électrification de sections jamais réalisée, couvrant 6015 km de route (RKM) en une seule année.

Électrification dans le réseau des chemins de fer indiens : Au cours des sept dernières années, les chemins de fer indiens ont continué d’être le principal moteur de l’économie, a récemment déclaré Piyush Goyal. Selon le ministre des Chemins de fer, le transporteur national a été à l’avant-garde de la transformation du réseau ferroviaire en améliorant les services aux passagers, en améliorant les performances du fret, en étendant la connectivité à travers le pays ainsi qu’en renforçant la lutte contre la pandémie de Covid-19. Selon le ministère des Chemins de fer, malgré la pandémie de Covid-19, le transporteur national a enregistré la plus forte électrification jamais enregistrée sur des tronçons du réseau des chemins de fer indiens au cours de l’exercice 2020-21.

Au cours de l’exercice 2020-2021, Indian Railways a réalisé l’électrification de tronçons la plus élevée jamais réalisée, couvrant 6015 km de route (RKM) en une seule année, dépassant le plus haut précédent de 5276 RKM atteint en 2018-19. Au cours de la période allant de mai 2019 à mars 2021, le total des itinéraires à voie large (BG) de 10364 RKM a été mis en service. Le ministre des Chemins de fer a en outre déclaré que la connectivité de bout en bout était assurée sur de nombreuses routes ferroviaires importantes grâce à l’électrification des liaisons manquantes ainsi qu’à la première connectivité des chemins de fer indiens avec la partie nord-est du pays. Le transporteur national a prévu d’électrifier entièrement ses voies ferrées d’ici décembre 2023. Auparavant, le ministère avait déclaré que l’électrification totale du rail contribuerait à des émissions « nettes » d’ici 2030 en tirant toute sa charge électrique des sources d’énergie renouvelables. .

Voici quelques sections principales électrifiées par les chemins de fer indiens au cours de l’année :

Mumbai – tronçon Howrah via JabalpurDelhi – Darbhanga – tronçon JaynagarGorakhpur – tronçon Varanasi via AunriharJabalpur – Nainpur – Gondia – tronçon BallarshahChennai – tronçon TrichyIndore – Guna – Gwalior – tronçon Amritsar tronçonDelhi – Jaipur – tronçon Udaiphar New Delhi Saimharat et tronçon Smerakharati – section HowrahMumbai – section MarwarDelhi – Moradabad – section Tanakpur

