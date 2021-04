Indian Railways étend Oxygen Express à Telangana, Haryana

Les chemins de fer procèdent également à une cartographie des itinéraires pour profiter des dégagements maximaux disponibles le long de l’itinéraire.

Les chemins de fer indiens ont étendu leurs opérations «Oxygen Express» à Haryana et Telangana après le Maharashtra, l’Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh et Delhi pour apporter un soulagement aux États alors que l’Inde se bat contre la deuxième vague de Covid 19. Actuellement, quatre trains «Oxygen Express» sont en marche. la course.

Deux trains chargés de Bokaro à Lucknow, un train vide de Faridabad et transportant des pétroliers du gouvernement Haryana est en route pour Rourkela et un autre train vide est en route de Secunderabad pour Angul avec des pétroliers du gouvernement Telangana. On s’attend à ce que les OVM transportés par IR atteignent près de 640 MT dans les prochaines 24 heures.

L’état de l’UP a reçu son cinquième «Oxygen Express» transportant 76,29 MT d’OVM dans 5 pétroliers. Alors qu’un pétrolier a été déchargé à Varanasi, les quatre autres pétroliers ont été déchargés à Lucknow. Le sixième train est en route pour Lucknow et devrait arriver vendredi, transportant 33,18 MT LMO dans 4 pétroliers. Un autre râteau vide devrait quitter Lucknow pour apporter le prochain ensemble de camions-citernes à oxygène.

Haryana recevra son premier «Oxygen Express» avec deux camions-citernes, le train devant quitter Angul (Orissa) le 29 avril. Un râteau vide de Faridabad à Rourkela est également en route et devrait atteindre jeudi soir. À la demande du gouvernement de Telangana pour «Oxygen Express», un râteau vide est en route de Secunderabad à Angul avec cinq camions-citernes vides et devrait atteindre Angul vendredi.

Dans le cadre des procédures standard, les États fournissent des pétroliers à IR qui procède ensuite dans le mode le plus rapide pour amener les approvisionnements en oxygène des emplacements et les livrer à l’état de demande. Le déploiement et l’utilisation de cet oxygène sont effectués par le gouvernement de l’État. Les chemins de fer procèdent également à une cartographie des itinéraires pour profiter des dégagements maximaux disponibles le long de l’itinéraire.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.