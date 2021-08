Indian Railways étendra la périodicité de plusieurs trains spéciaux du festival ; consultez la liste complète ici

Le transporteur national a décidé d’étendre la périodicité de plusieurs services de train spécial Festival.

Extension de la périodicité des trains spéciaux du festival : les chemins de fer indiens étendront la périodicité des spéciaux du festival ! Dans le but d’offrir une expérience de voyage confortable et pratique aux passagers, le transporteur national a décidé d’étendre la périodicité de plusieurs services de train Festival Special. Selon la zone ferroviaire du Nord, les passagers ferroviaires peuvent contacter la ligne d’assistance RailMadad numéro 139 ou visiter le portail Web des chemins de fer indiens ou l’application NTES pour tout type d’informations. De plus, tous ceux qui souhaitent voyager doivent suivre toutes les directives et protocoles liés à Covid-19 émis par le Centre et les gouvernements des États. Voici la liste des trains qui sont en cours d’extension :

Le train numéro 09027 Bandra Terminus – Jammu Tawi Festival Special Express, circulant sur une base hebdomadaire (samedi), a été prolongé jusqu’au 4 septembre 2021Le train numéro 09028 Jammu Tawi – Bandra Terminus Festival Special Express, circulant sur une base hebdomadaire (lundi), a a été prolongé jusqu’au 6 septembre 2021Numéro de train 09017 Bandra Terminus – Haridwar Superfast Festival Special Express, circulant sur une base hebdomadaire (mercredi), a été prolongé jusqu’au 1er septembre 2021Numéro de train 09018 Haridwar – Bandra Terminus Superfast Festival Special Express, circulant sur une semaine base (jeudi), a été prolongé jusqu’au 2 septembre 2021Numéro de train 09313 Indore – Patna Festival Special Express (via Lucknow), circulant toutes les deux semaines (lundi, mercredi), a été prolongé jusqu’au 1er septembre 2021Numéro de train 09314 Patna – Indore Festival Special Express (via Lucknow), fonctionnant toutes les deux semaines (mercredi, vendredi), a été prolongé jusqu’au 3 septembre 2021Numéro de train 09321 Indore – Patna Festival Special Ex presse (via Lucknow), fonctionnant sur une base hebdomadaire (samedi), a été prolongée jusqu’au 4 septembre 2021Le numéro de train 09322 Patna – Indore Festival Special Express (via Lucknow), fonctionnant sur une base hebdomadaire (lundi), a été prolongé jusqu’à 3 septembre 2021Le numéro de train 09451 Gandhidham – Bhagalpur Festival Special Express (via Lucknow), fonctionnant sur une base hebdomadaire (vendredi), a été prolongé jusqu’au 3 septembre 2021Le numéro de train 09452 Bhagalpur – Gandhidham Festival Special Express (via Lucknow), fonctionnant sur une semaine base (lundi), a été prolongée jusqu’au 6 septembre 2021

