Indian Railways exécutera Superfast Special entre Jhansi et Kolkata ; Vérifiez les horaires, les arrêts et d’autres détails

La spéciale ultrarapide circulera comme un train spécial entièrement réservé.

IRCTC Kolkata-Jhansi Superfast Special : Indian Railways est sur le point d’introduire un train spécial ultrarapide entre Jhansi dans l’Uttar Pradesh et Kolkata dans le Bengale occidental. La spéciale ultrarapide circulera comme un train spécial entièrement réservé. Selon Eastern Railways, la réservation du numéro de train sera disponible à partir de 8h00 le 24 juillet 2021. Les passagers peuvent réserver leurs billets sur le site officiel de l’IRCTC ou via les guichets PRS. Les classes disponibles incluent 2A, 3A, SL et 2S. De plus, le quota Tatkal sera également disponible sur ce train. Le chemin de fer zonal a également déclaré que le tarif courrier/express ultra-rapide normal serait applicable dans ce train. Ci-dessous, vérifiez les horaires, les haltes et autres détails :

À compter du 30 juillet 2021, le train numéro 01106 Jhansi – Kolkata Superfast Special circulera tous les vendredis. Le train partira de la gare de Jhansi à 21h20, s’arrêtera à Pandit Deen Dayal Upadhyaya Junction à 7h08, s’arrêtera à Patna Junction à 10h10, s’arrêtera à la gare principale d’Asansol à 16h42 et arrivera enfin à Kolkata le lendemain à 21h05.

À compter du 1er août 2021, le train numéro 01105 Kolkata – Jhansi Superfast Special circulera tous les dimanches. La spéciale ultrarapide partira de Calcutta à 7h25, s’arrêtera à la gare principale d’Asansol à 11h15, s’arrêtera à Patna Junction à 17h55, s’arrêtera à Pandit Deen Dayal Upadhyaya Junction à 22h58 et arrivera à Jhansi le lendemain à 7h20.

Outre les stations d’arrêt susmentionnées, dans les deux sens, le train numéro 01105/01106 s’arrêtera également à Orai, Kalpi, Govindpuri, Pokhrayan, Prayagraj Junction, Ara, Buxar, Kiul Junction, Jasidih Junction, Jhajha, Madhupur Junction, Chittaranjan. , gares de Barddhaman, Asansol et Naihati. Le train spécial Kolkata – Jhansi Superfast disposera de 20 voitures au total, dont une voiture AC 2 niveaux, six voitures AC 3 niveaux, sept voitures couchette, quatre voitures 2e classe (LS), une LSLRD et une motrice.

