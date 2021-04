Indian Railways exploite plus de trains express à oxygène, LMO pour Delhi à partir de l’usine JSPL

Le transporteur national intensifie également l’initiative des entraîneurs d’isolement des soins Covid et les prépare avec des équipements supplémentaires pour l’isolement des patients Covid présentant des symptômes légers.

Les chemins de fer ont intensifié les opérations de trains express à oxygène pour le transport d’oxygène médical liquide (LMO) au milieu des pénuries de gaz de sauvetage auxquelles font face plusieurs hôpitaux de Delhi.

Les trains express à oxygène se déplaceront d’Angul, Raigarh, Kalingnagar et Rourkela vers la région de la capitale nationale et le gouvernement de Delhi a été invité à se procurer des camions-citernes. Un train de Raipur au cantonnement de Delhi transportera quatre pétroliers avec environ 70 tonnes métriques d’OVM de la voie d’évitement de l’usine Jindal Steel à Raigarh. Le mouvement des conteneurs d’oxygène est également prévu de Durgapur à Delhi et les wagons porte-conteneurs sont prêts.

Comme le 25 avril, IR a livré 10 pétroliers et un total de 150 tonnes métriques d’OVM dans les trains express à oxygène reliant Mumbai à Vizag via Nagpur à Nashik et Lucknow à Bokaro et retour. Neuf pétroliers sont en route et atteindront Lucknow d’ici le 26 avril, transportant environ 140 tonnes d’oxygène liquide.

Pour la livraison de plus d’OVM au Maharashtra, IR a prévu le transport de Jamnagar à Mumbai et pour Nagpur / Pune de Vizg / Angul. En outre, une route a été tracée d’Angul à Secunderabad pour livrer l’OVM à Telangana. Pour le Madhya Pradesh, IR a cartographié l’itinéraire de Jamshedpur à Jabalpur pour le transport des OVM.

Le transporteur national intensifie également l’initiative des entraîneurs d’isolement de soins Covid et les prépare avec des équipements supplémentaires pour l’isolement des patients Covid présentant des symptômes légers. Près de 4 000 coachs de soins Covid avec 64 000 lits se sont positionnés dans différentes gares du pays avec des glacières et des tapis de jute pour répondre aux conditions météorologiques actuelles.

A Delhi, 50 autocars de 800 lits sont déployés à la gare de Shakur Basti et 25 autocars de 400 lits sont déployés au terminal d’Anand Vihar. A Nandurbar dans le Maharashtra, 21 autocars de 378 lits sont positionnés; à la gare de Bhopal, 20 autocars ont été positionnés; 50 entraîneurs ont été préparés pour le déploiement au Pendjab et 20 entraîneurs sont positionnés pour le déploiement à Jabalpur.

